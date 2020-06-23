Erdoğan talimat verdi: Ermeni soykırımı iddialarına yanıt vermek için ‘özerk ve sivil bir yeni yapı’ kuruluyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantısının gündemini sözde Ermeni soykırımı iddialarına yanıt vermek ve strateji geliştirmek için ‘özerk ve sivil bir yeni yapı’ önerisi oluşturdu. Erdoğan, brifingden sonra gerekli çalışmalar için talimat verdi. Erdoğan, brifingden sonra gerekli çalışmalar için talimat verdi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberine göre, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili yeni bir strateji geliştirilmesi önerisi, bundan üç ay önce ABD Kongresi’nde yeni bir Ermeni Tasarısı’nın gündeme geldiği ve ABD mahkemelerinde Ermeniler tarafından açılan davaların görüldüğü sıralarda gündeme geldi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle toplantı ertelenince, geçtiğimiz haftalarda yapılabildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda, önerinin sahibi kurul üyesi Cemil Çicek ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Seyit Sertçelik bu konuda brifing verdi. Toplantıda, Türkiye’nin Ermeni iddialarıyla doğrudan ilgilenen, bu konuda argüman ve strateji geliştiren tek bir kurumunun olmadığı dile getirildi. Konu başlığına bağlı olarak, ilgili bakanlıkların devreye girdiği, ancak bütüncül bir siyaset geliştirilemediği ifade edildi.



Bu konuda 5 üniversitenin katılımıyla hazırlanan rapor da toplantıda ele alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da önerilere katılırken, çalışmanın bir an önce tamamlanması talimatı verdi.