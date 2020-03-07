Erdoğan talimat verdi; Ege'den Yunanistan'a geçişlere izin verilmiyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sığınmacıların deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi’nden geçişlere izin verilmediğini açıkladı.

Türkiye’nin sığınmacılara yönelik ‘açık kapı’ uygulamasını başlatmasının ardından on binlerce sığınmacı Avrupa’ya geçiş için sınır kapılarına akın etmişti.

Türkiye’nin geçişlerine müdahale etmediği ancak Yunanistan’ın sert müdahalelerle sınır kapılarından geri çevirdiği sığınmacılar bu kez şanslarını Ege’deki kaçak geçiş noktalarında denemeye başladı.

Burada da Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşan sığınmacılar Avrupa’ya geçmek uğruna zaman zaman ölümle burun buruna geldi.

Sahil Güvenlik: Sayın Erdoğan'ın talimatı ile izin verilmiyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmiyor." (İHA)