Erdoğan: Taksim'e de cami yapılacak

Türkiye - İspanya 4. Hükümetlerarası Zirvesi için Madrid'e giden Başbakan Recep Recep Tayyip uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çamlıca'ya yapılacak caminin tamamlandığında güzel olacağını ifade eden Erdoğan, Taksim'de bulunan mescidin yerine de cami yapılacağını söyledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamlarından satır başları;

Çamlıca cami projesi

90’ı aşkın proje yarıştı. Avrupa’da binaya bakınca ‘bu katedral, bu kilise’ diyebiliyorsunuz biz de baktığımızda ‘bu cami’ diyebilmeliyiz. Klasikten moderne çok ilginç adaylar da vardı. Modern çizgi adına çok garip projeler de vardı. Cami mimarisi özellikli bir konu. Eseri gördüğünüzde ‘evet bu bir ibadethanedir, camidir’ diyebilmeniz lazım.

Ayrıca jüride olsam ikinci seçmezdim. Neden birinci seçmeyip spekülasyonlara yol açıyorsun? Kültür merkezleriyle, seminer ve sergi salonlarıyla, etrafıyla bütün bir proje. Belki şimdi maketleriyle çok anlaşılmıyor. Ama bittiği zaman güzel olacak emin olun.

AVM olacak mı?

Camilerin altında, sağında, solunda bu tip ticari yerler de olmamalı. Ben bu tip projelere temelden karşıyım. Cami projesinin tartışmasına eyvallah. Tartışılsın. Ama bir çok eleştiri bilmeden yapılıyor. Neymiş orası meskun mahal değilmiş? Gidip baktın mı? Yok yeşil alan zarar görecekmiş. Orada yeşil alan zaten yok ki. Oradaki tüm antenleri toplayıp tek kulede Küçük Çamlıca’ya taşıyoruz. İhalesini yıl sonuna kadar yapmayı düşünüyoruz.

Taksim'e cami yapılacak mı?

Evet yapılacak. Şimdiki mescidin yerinde, etrafında birkaç bina daha var. Onların orası bir ada. Maksem’in arkası. Birkaç parsel kamulaştırılacak.

Dokunulmazlıkların kaldırılması

Aslında yeni bir şey söylemedik. Bu bizim tavrımız. Daha önce de bu yönde açıklamalarımız oldu.

Dolmabahçe anılarımda olmayacak

Bazı cevaplarım sizi tatmin etmeyecektir. Mesela Dolmabahçe filan. Bizim için rutin bir görüşmeydi. Başbakanlığım süresince yaptığım çok sayıda görüşmeden biriydi. 27 Nisan sonrası İstanbul’da idim. Rutin görüşmemizi yapmak için İstanbul’a çağırdım ve çalışma ofisimde rutin görüşmemizi yaptık. O görüşmenin orada yapılmış olması önemliydi. Sadece o değil bir çok görüşme benimle birlikte mezara gidecek.

Anılarını yazıyor

Anlamadığım şey şu; başbakanlık binasında yaptığımız görüşmelerin içeriğini soruyorlar. Diğer görüşmelerin içeriğini açıklıyor muyum ki, bunu açıklayayım? Anılarımı yazıyorum. Ama anılarımda, günlüğümde Dolmabahçe olmayacak kamuoyuyla paylaşmadığım diğer görüşmeler de olmayacak.