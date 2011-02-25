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ERDOĞAN TAKSİCİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ  ANKARA (A.A)

25 Şubat 2011 18:11

-ERDOĞAN TAKSİCİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ  ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i ziyaret etti. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığından ayrılırken Bilkent Murat Plaza Taksi Durağı'nı da ziyaret ederek, duraktaki şoförlerle sohbet etti, sorunlarını dinledi.  Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının mescidinde cuma namazı kıldıktan sonra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Devlet Bakanı Faruk Çelik ile Görmez'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşmeye, Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e ''hayırlı olsun'' ziyareti için Türkiye'de bulunan Kırım Müftüsü Emir Ali Ablayev, Karadağ Müftüsü Rıfat Feyziç, KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay ile Bulgaristan Yüksek İslam Şura Konsey Başkanı Şaban Ali Ahmed ve resmi ziyaret için gelen Suriye Başmüftüsü Ahmed Bedreddin Hassun da katıldı.  Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.  Erdoğan, ziyareti sırasında Diyanet'te öğle yemeği de yedi.  Başbakan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığından ayrılırken Bilkent Murat Plaza Taksi Durağı'nı da ziyaret etti. Erdoğan, duraktaki şoförlerle bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinledi. 

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