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Politika

ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ ÇANAKKALE (A.A)

18 Mart 2011 19:57

-ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ ÇANAKKALE (A.A) - 18.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 17.25'te Suudi Arabistan'ın Medine kentine gitti.  Başbakan Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerinin ardından Çanakkale Havaalanı'ndan, Cidde Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a hareket etti.  Erdoğan'ı, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile diğer ilgililer uğurladı.  Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da Medine'ye gitti.

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