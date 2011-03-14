-ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 11'incisi bu yıl düzenlenecek Cidde Ekonomik Forumu'na katılmak üzere 18-21 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sayfasından yayımlanan duyuruda, Başbakan Erdoğan'ın, forumun 2004 ve 2007'deki toplantılarına da konuşmacı olarak katıldığı bildirildi. Cidde Ekonomik Forumu'nun, Cidde Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle 2000 yılında başlatılan, küresel düzeyde kamu ve özel sektörde temayüz etmiş şahsiyetlerin her yıl biraraya gelerek uluslararası ekonomik ve sosyal gelişmeleri değerlendirdikleri önemli bir etkinlik olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Cidde'de her yıl toplanan forumun katılımcılarının, bölgeyi ve genel olarak dünyayı tehdit eden ekonomik sorunlarla mücadelede edindikleri deneyimleri ve bu amaçla geliştirilen yeni ve kalıcı yaklaşımları paylaşma ve değerlendirme fırsatını buldukları belirtildi. Forumun bu yılki temasını, 21. yüzyılda küresel güçlerin ekonomik dönüşüm sürecine etkilerinin oluşturacağı ifade edilen açıklamada, bu bağlamda, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik dönüşüm süreçlerinde ortaya koydukları başarı hikayeleri, ekonomik büyümenin beraberinde getirdiği sosyal sorunlara karşı hükümetlerin alabileceği önlemler, tüketim odaklı ekonomik modellerden değer yaratıcı ekonomik modellere geçiş sürecinde karşılaşılan fırsatlar ve toplumun çeşitli kesimlerinin işbirliğiyle oluşturulması hedeflenen sinerjinin toplumsal kalkınmaya etkilerinin, forumda ele alınacak belli başlı konular arasında bulunduğuna yer verildi. Açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın, bu vesileyle önde gelen Suudi iş adamlarıyla biraraya gelmesi ve Ziraat Bankasının Cidde Şubesinin açılış törenine iştirak etmesinin öngörüldüğü de bildirildi.