Erdoğan: Suriye'yi bilek güreşi sahasına çevirmelerinden rahatsızlık duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, Kayaş Tren Garı\'nda düzenlenen Başkentray açılış törenine katıldı. Başbakan Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, \"16 yıldır başşehrimiz Ankara, çok büyük bir dönüşümü gelişmeyi yaşadı. Eski Ankara\'yı bilenler bilir. Bugün Ankara değişiyor dönüşüyor bambaşka bir Ankara oldu. Gerek büyükşehir belediyemiz gerek ilçe belediyelerimiz canla başla Ankara\'yı daha da güzelleştirmek için çalışıyor. Yeni yollar, geçitler, parklar, yaşam alanları ile Ankara\'yı adeta güzelleştiriyoruz. Konutlar, hastaneler, okullar ile Ankara örnek bir başşehir haline geldi. Hayata geçirdiğimiz projeler ile Ankara\'yı adeta yeniden ayağa kaldırdık. Cumhuriyetimizin bütün kazanımlarını güçlendiriyoruz. Demokrasimizi, vesayet odaklarının elinden kurtarıyoruz. Başkentray, 1 milyar 227 milyon liraya mal oldu. 36 kilometre ama tek hat değil 3 hattan 6 hatta kadar güzergâhta demiryolu döşedik. Çünkü artık, Ankara, Yüksek Hızlı Tren\'in başkenti haline geldi. 20 ay kadar bir sürede bu hattı tamamladık. Bürokrasi bürokrasi diyoruz işte engel engel diyoruz en tipik örneğini bu projede gördük. 2012\'de bu ihale yapıldı ancak 3 sene mahkemesi sürdü yani 36 ay yapımı da 20 ay sürdü. Bu büyük bir kayıp demektir. Akıp giden zamanı geri getiremeyiz. Memleket işlerinde herkesin iş yaparken daha duyarlı olması lazım millet, kamu menfaatini her zaman gözetmesi lazım. Başkentray yarım milyondan fazla Ankaralıya hizmet verecek. Kazalar oluyor, insanlarımız hayatını kaybediyor dedik onun için bu hattı yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayalım tek bir vatandaşımızın bile burnu kanamasın, rahat , konforlu, güven içinde seyahatini tamamlasın. Her şey Ankara için, her şey sizin için, her şey Türkiye için\" diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da törende yaptığı konuşmada, \"Bu güzel töreni görünce aklıma bir şey geldi; İtalya ve Almanya ile beraber harbe girmiştik 1\'inci Cihan Harbi\'nde. Bu iki ülkeyi de kalkındıran otoyol oldu, yola verdikleri değer oldu. Uzun müddet böyle yola başvurmamıştık. Sıkıntılı dönemler geçirmiştik. Şu güzelim töreni görünce 1930\'lu yıllarda bir tören resmi aklıma geldi. 3-5 tane tahtayı ufak bir derenin üzerine koymuşlar, bayraklar, oranın mülki amirleri, askeri amirler bir araya gelmişler davullar zurnalar en fazla 3 metrelik bir mesafeye iki tane kalas koyduk diye. Ne günden ne güne geldik. Bu güzel günleri bizlere gösteren kişilere teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada Başkentray ile ilgili şöyle konuştu:

\"Ankara\'da metro konforunda banliyö yolculuğu hizmeti verecek olan Başkentrayımızın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kayaş-Sincan banliyö hattı oldukça eski bir hat. Toplam 156 kilometrelik yeni demiryolu döşeyerek alt ve üst geçitlerle güzergah güvenliğini sağlayarak Ankara\'ya iftiharla anlatılacak bir banliyo hattı kazandırdık hayırlı olsun. Ankara\'nın bir ucundan diğerini ifade eden Kayaş\'tan Sincan\'a 49 dakikada gitmesini sağlayacak Başkentray alt yapısı, aynı zamanda yüksek hızlı trenin Eryaman Gar mesafesini de kısaltıyor. İlk etapta 15 dakikada bir olacak trenlerin hareket aralığı gerekirse 5 dakikada bire kadar indirilebilecek. Geçtiğimiz 15 yılda Ankara\'ya da şehircilik bakımından çağ atlattık. Kentsel dönüşüm diyoruz, yerinden dönüşüm diyoruz inşallah görülen bütün bu yerlerde yerinden dönüşümü gerçekleştireceğiz. Her taraf pırıl pırıl olacak. Bugünün gençleri, musluklardan haftalarca, aylarca su akmamasının ne demek olduğunu bilmezler. Arıza veya bakım sebebiyle birkaç saatlik bir-iki günlük su kesintisi uygulandığında hayatımız nasıl felç oluyor değil mi? Uçağa binmek ancak rüyada görülebiliyordu. Şimdi hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Gençler medeniyetimizi, tarihimizi lütfen çok iyi öğrenin. Önümüzde 2019 var, gençler 2019\'a iyi hazırlanmaya var mıyız?\"

‘YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELE ASLINDA BİR BEDEL ÖDEMEDİR’

Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türk milleti olarak bin yıldır bu bedelleri hep ödedik. Bugün de ödüyoruz. Terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadele aslında bir bedel ödemedir. Fakat güney komşularımız Suriye ve Irak\'ta yaşananlar nedeniyle üstlendiğimiz yükler, aldığımız riskler bir bedel ödemedir\" dedi.

‘AFRİN\'DE SON DURUM; 4 BİN 123 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin ile ilgili son durumu da paylaşarak, \"Fırat Kalkanı harekatını yaşadık, kısa sürede orayı hallettik. Afrin\'de son durum; 4 bin 123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak\'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 337 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu devam ediyor edecek durmak yok. Sınırda Reyhanlı\'da bir ziyaret yaptım bu ziyarette bizimle beraber olan sanatçılarımıza, sporcularımıza, yazarlarımıza şahsım ve milletim adına yine teşekkür ediyorum. Onlar dediler ki; \'Biz askerimizin yanındayız.\' Bay Kemal bunu hazmedemedi. Bay Kemal vatan, millet meselesi olduğunda neyi bugüne kadar hazmetti ki?\" diye konuştu.

‘TOPLAMDA ŞU ANA KADAR 80 TANE BU KAÇAĞI ALDIK’

FETÖ ile mücadeleye ilişkin Erdoğan, \"FETÖ denen alçaklara ülkemizi kaptırmadık. Şimdi FETÖ\'cüleri toplamaya başladık. Kosova\'dan 6 tanesini aldık, Gabon\'dan 3 tane aldık. Toplamda şu ana kadar 80 tane bu kaçağı aldık\" dedi.

‘BİRİLERİ SURİYELİLER ÜZERİNDEN MİLLETİMİZİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞIYOR’

Suriyeliler üzerinden milletin tahrik edilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, \"Birileri sürekli olarak ülkemizde yaşayan Suriyeliler üzerinden milletimizi tahrik etmeye çalışıyor. Anadolu\'nun büyük bir bölümü bir başka coğrafyadan kopup gelmiş insanlardan oluşuyor. Asırlar boyu birlikte yaşadığımız insanlara sırtımızı dönmemiz mümkün mü? Kendi sınırlarımız içinde güven, refah içinde yaşıyorsak bunda sınır dışında kalmış olanların da hakkı, payı, fedakârlığı vardır\" dedi.

‘SURİYE\'Yİ BİLEK GÜREŞİ SAHASINA ÇEVİRMELERİNDEN RAHATSIZLIK DUYUYORUZ’

Suriye konusunda yaşanan son gelişmelere ilişkin Erdoğan, \"Suriye\'deki gelişmeler, ülkemiz ve bölgemiz ile birlikte tüm dünya çapında bir güvenlik krizine yol açmıştır. Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye\'yi âdeta bir bilek güreşi sahasına çevirmelerinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz. Suriye\'deki rejim 1 milyona yakın insanın ölümüne yol açması sebebiyle bizim gözümüzde zaten kapkara bir sicile sahiptir. Dün akşam Sayın Trump\'la görüştüm, bugün Putin\'le görüşeceğim. Birlikte bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz bunu tekrar konuşacağım. Suriye toprakları herkes için güvenli hale gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Suriye\'de DEAŞ ile tek samimi ve netice alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Bir çok Batılı dostların bayrakları bakıyorsunuz bunların tanklarının üzerinde görünüyor. PYD\'li teröristleri kurtarabileceklerini zannediyorlarsa çok yanılıyorlar. Her bir PYD\'liyi imha edeceğiz. Elbette müttefiklerimizin askerlerine silah doğrultmak gibi bir düşüncemiz asla olamaz\" dedi.

‘ESED REJİMİNİ DESTEKLEYENLER DE PYD\'Yİ DESTEKLEYENLER DE YANLIŞ YAPIYOR’

Erdoğan, \"Sınırlarımız boyunca ne DEAŞ, ne PYD ne de başka bir isimle tek bir teröristin bile varlığını tehdit olarak görüyoruz gereğini yapmayı da bekamızın bir şartı olarak kabul ediyoruz. Biz artık Suriye ve Irak\'ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını istiyoruz. Bu tiyatro yüzünden dünya yakın tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıyadır. Kimsenin Akdeniz ve Suriye topraklarını siyasi ve askeri güç mücadelelerinin ateşinde yakmaya hakkı yok. Ne ABD ile olan müttefikliğimizden ne de Rusya ile geniş alanda kurduğumuz stratejik ilişkilerimizden, ne de İran ile birlikte çalışmaktan vazgeçme niyetimiz yoktur. Katil Esed rejimini destekleyenler, PYD\'yi destekleyenler de yanlış yapıyor. İki yanlış ile de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Suriye\'de bulunduğu yere güven, huzur ve refah getiren tek ülke biziz. Bizim dışımızda zulüm vardır\" dedi.

‘BİZİ DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN TERBİYE EDEMEZLER\'

Dövizde görülen artışa ilişkin Erdoğan, \"Ekonomide aktif rol oynayanlar, finans sektörünün içinde olanlar, eğer Suriye\'deki bu gelişmeleri kalkıp bahane ederek buradan ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsınız. Yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz, bedelini ödersiniz. Hükümetimiz kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı, işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Onlar kendi başlarının çaresine baksın\" dedi.

‘KANAL İSTANBUL İHALESİNİ YAPMAMIZ OLMAZSA OLMAZ HALE GELDİ’

Konuşmasının sonunda Kanal İstanbul projesiyle ilgili çağrıda bulunan Erdoğan, \"Artık çok fazla sabrımız kalmadı, Kanal İstanbul ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. Son Boğaz\'daki kaza bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu ihalenin süratle yapılması lazım. Bekleyemeyiz\" dedi.

Açılış töreninde TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKENTRAY 520 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

TCDD tarafından yapılan Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek. Başkentray ile banliyölerin Kayaş-Sincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya, YHT\'lerin Ankara-Sincan arasındaki seyahat süresi de 17 dakikadan 11 dakikaya düşecek. Proje kapsamında, 36 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattı boyunca 1 adet gar ve 23 banliyö istasyonu inşa edildi. Ayrıca güzergahta toplam 156 kilometre yeni demiryolu yapıldı. Gar ve istasyonların tamamının engelli vatandaşların da kullanımına uygun olarak planlandığı belirtilirken, Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların gıda, kitap, gazete gibi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri alanların oluşturulduğu öğrenildi.

Bu arada yatırım bedeli 1 milyar 227 milyon TL olan proje kapsamında, 12 adet karayolu ve üst geçidi, 10 adet yaya alt ve üst geçidi ile 1 tünel ve 70 menfez inşa edildi

