-ERDOĞAN SURİYE'YE GİDECEK ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Asi Nehri üzerinde Türkiye ile Suriye tarafından ortaklaşa inşa edilecek olan Dostluk Barajı'nın temel atma törenine katılmak amacıyla 6 Şubat Pazar günü Hatay'a gidecek, daha sonra Suriye'ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 6 Şubat Pazar günü Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Ziyaret köyüne giderek, Asi Nehri üzerinde inşa edilecek köprüde gerçekleştirilecek Dostluk Barajı temel atma törenine Suriye Başbakanı Naci Otri ile birlikte katılacak. Erdoğan, törenden sonra Suriye tarafına geçerek Halep'te Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşecek.