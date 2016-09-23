Erdoğan: Suriye'de ateşkes ölü doğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de ateşkesin sürdürülememesinden ve Halep'teki yardım konvoyuna yapılan saldırıdan Esad rejiminin sorumlu olduğunu savundu.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için geldiği New York'taMSNBC kanalında Ayman Mohyeldin'e özel bir mülakat verdi.

Mohyeldin'in "Suriye'de ateşkes bitti mi?" sorusuna "Ne yazık ki öyle. Suriye'de ateşkes ölü doğdu" yanıtını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce bir hafta olarak açıklanan ve ardından 48 saat daha uzatıldığı belirtilen ateşkesin başarısız olduğunu ancak ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerden bir ateşkes ihtimali çıkması ümidini koruduğunu ifade etti.

Ateşkesin neden ve kim tarafından engellendiğine ilişkin ABD ile Rusya arasında "karşılıklı suçlamaların" olduğunun hatırlatılması üzerine Erdoğan, "(Halep'teki) Yardım konvoyuna saldırıdan bizzat Esed sorumludur. Bu saldırıyla Esed rejiminin karakterini bir kez daha görmüş olduk" dedi.

Söz konusu bölgenin aslında "uçuşa yasak bölge olması gerektiğini" birçok kez dile getirdiklerini anlatan Erdoğan, ilgili ülke liderlerinin bu fikirle yeterince ilgilenmediğini belirtti.

ABD ile Rusya arasında Esad'ın de içinde olduğu bir siyasi geçiş projesi olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "600 bin kişinin ölümüne sebep olan bir kişiyi hala Suriye'nin başında tutmak, o kişilere kişiye saygısızlıktır. Biz hayatını kaybeden bu insanlara acaba kendimizi nasıl affettireceğiz? Bu insanların hepsi Esed iktidardayken öldü" diye konuştu.

"İyi terörist, kötü terörist yok"

PYD'nin DAEŞ'e karşı kullanılması ve ABD tarafından "terör örgütü" olarak değerlendirilmemesi konusunda Erdoğan, "İyi terörist, kötü terörist yoktur. Tüm teröristler kötüdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'yle ilgili düşünce ve endişelerini her fırsatta ABD'li yetkililere aktardıklarının altını çizdi.

Gülen'in iadesi

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, "Türkiye'de demokrasinin, milletin cesareti ve gayreti sayesinde kurtulduğunu" anlatan Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesini kesin bir kararlılıkla beklediklerini vurguladı.

Erdoğan, 15 Temmuz sonrasındaki darbe soruşturması süreciyle ilgili soruya, "Eğer bazı gazeteciler, Türkiye'de anayasal düzenin yıkılması ve hükümetin devrilmesi noktasında bazı terörist örgütleri provoke ediyorsa biz bunlarla ilgili hiçbir şey yapmayacak mıyız? Türkiye bir hukuk devletidir. Eleştirileri tolere etmek ayrı bir şeydir ki ben bunu yapıyorum, ancak terörizmi tolere edemem" karşılığını verdi.

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri sonucunda kimi başkan olarak görmek istediği ile ilgili soru üzerine Recep Tayyip Erdoğan, "Benim için en isabetli olanı Amerikan halkının istediği, seçtiği kişidir. Amerikan halkının tercihi doğru tercihtir. Demokrasi her şeyden önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın "Müslümanların ABD'ye alınmaması" şeklindeki açıklaması hakkındaki görüşleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bu tür şeylerin olabileceğine ihtimal vermiyorum. Siyaset uzun soluklu bir maratondur. Birçok şey seçim meydanlarında farklı, seçimden sonra farklı şekilde gerçekleşebilir" dedi.

Amerikan MSNBC kanalının şemsiyesi altında yayın yaptığı NBC yayın grubu, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'dan sığınma talep ettiği iddiasını ortaya atmış, bu iddia üzerine Türkiye'den ve uluslararası kamuoyundan büyük tepki toplamıştı.