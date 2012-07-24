Erdoğan: Suriye düşmanca tavrını sürdürürse misliyle karşılık veririz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yabancı Misyon Şefleri ve Büyükelçilerşe AKP Genel Merkezi'nde verilen iftarda buluştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ''Suriye rejiminin bu gelişmelerden ders almayıp, düşmanca tavırlarını sürdürmesi halinde, Türkiye misliyle karşılık vermekten çekinmeyecektir'' dedi.

Başbakan Erdoğan , Türk uçağının Suriye tarafından hiçbir uyarı yapılmadan düşürüldüğünü ve bu olay üzerine Türkiye 'nin angajman kurallarını değiştirdiğini belirterek, "Suriye rejiminin bu gelişmelerden ders almayıp, düşmanca tavırlarını sürdürmesi halinde, Türkiye misliyle karşılık vermekten çekinmeyecektir" diye konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Dış İlişkiler Başkanlığı'nca genel merkezde verilen 5. Geleneksel Ankaradaki Yabancı Misyon Şefleri ve Büyükelçiler İftar yemeğine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Akdeniz 'de Türk uçağını düşüren Suriye'ye yüklendi. Türk uçağının uyarı yapılmadan düşmanca bir tavırla düşürüldüğünü dile getiren Erdoğan şöyle konuştu:

"Silahsız olarak seyreden bir Türk uçağı Suriye tarafından düşürüldü. Uçağımız hiçbir uyarı yapılmadan, uluslararası taammülere tamamen aykırı olarak, düşmanca bir tavırla hedef alındı. Her ülkenin hava sahası, başka ülkelerin uçakları tarafından zaman zaman, kısa süreli ihlal edilir. Bununla ilgili uyarılar yapılır, ihlaller bildirilir. Ancak bizim uçağımıza yönelik hiçbir uyarı yapılmamıştır. Kısa süreli bir ihlal olmasına rağmen, uçağımız hasmane bir tavırla düşürüldü. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde, bu düşmanca tavır karşısında gereken tüm önlemleri almıştır. Benzeri bir hadisenin yaşanmasını engellemek amacıyla, Türkiye angajman kurallarını değiştirmiştir. Suriye rejiminin bu gelişmelerden ders almayıp, düşmanca tavırlarını sürdürmesi halinde, Türkiye misliyle karşılık vermekten çekinmeyecektir."