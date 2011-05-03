Erdoğan spikerin sorusuna kızdı!

T24 - Show TV'de Ali Kırca'nın hazırlayıp sunduğu Siyaset Meydanı programına konuk olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tuba Atav'ı fena bozdu.



Siyaset meydanına konuk olan Başbakan Tuba Atav Başbakan'a yönelik "Çok soru aldık size yöneltmemizi istediler. Sözleşmeli er yasası çıktı ama henüz uygulamaya geçmedi.



Mesela CHP'nin seçim vaatleri arasında askerliği kademeli olarak 6 aya indirme gibi bir vaadi var. Bedelli askerlik bekleyenler var. Bu askerlik konusunda hakikaten yüz binlerce, milyonlarca genç tekrar size sormamızı istediler" sözleri üzerine araya giren Erdoğan, spikere fena kızdı.. Ancak Erdoğan. öfkesine hakim olarak gülümsemesini sürdürdü.



"...Hangi sitede biriktiriyorsunuz böyle milyonlarca genci ya. Yüz binlerce genci Tuba Hanım yani milyonlarca genci nerde biriktiriyorsunuz böyle..." diye konuşan Erdoğan'a yanıt araya giren Ali Kırca'dan geldi:



Onbinler diyelim de anlaşalım





