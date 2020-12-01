Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması: 'Sınırsız özgürlük' başlığıyla denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlere sebebiyet veriliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal medya sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor" dedi.

Erdoğan TRT World Forum'a video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir. Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.Sosyal medya sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor." diye konuştu.

"Bize basın özgürlüğü dersi verenler üç maymunu oynadı"

Erdoğan, "Sosyal medya şirketleri iyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek. 2013 senesinden itibaren Gezi olaylarıyla başlayan süreçte ülkemiz çok ciddi haksızlığa maruz kalmıştır. Sokakları yakıp yıkanlar 24 saat canlı yayın yapan uluslararası medya kuruluşları tarafından barışçıl olarak lanse edilmiştir. Aynı olaylar daha sonra Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşanınca bize basın özgürlüğü dersi verenler üç maymunu oynadılar." düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan, "Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir.Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen çirkeflikler farklı din ve kültüre mensup insanların bir arada yaşama iradesini zehirlemektedir. Bu nobran tavra bir dur denilmezse, bunun acısını Avrupa ile beraber tüm insanlık çekecektir. Uluslararası medyanın tekdüzeleştiği günümüzde, TRT World haksızlıklara karşı adaletin sesi oluyor" ifadesini kullandı.