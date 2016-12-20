Erdoğan: Soruşturma ortak yapılacak, bundan sonra Rusya'yla işbirliğimiz çok daha güçlü, çok daha farklı olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Büyükeçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikastın ardından yaptığı açıklamada Rusya ile ortak soruşturma komisyonu kurulacağını açıkladı. Saldırıyı "provokasyon" olarak niteleyen Erdoğan, "Rusya yönetimi ve Türkiye yönetimi de irade sahibidir" dedi. Erdoğan, Rusya'nın, Büyükelçi Karlov'un cenazesinin kendileri tarafından alınacağını bildirdiklerini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de suikasta ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Karlov'un öldürülmesi, Türkiye'yle iyi ilişkileri ve Suriye'deki çözmü bozma yönünde bir provokasyon" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çankaya Belediyesi’ne ait sanat galerisinde maalesef Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’un alçakça ve hunharca katledilmiş olmasını nefretle kınıyorum.

Zira diplomatlar arasında müstesna bir yeri olan Karlov’la bir hafta önce Tataristan Cumhurbaşkanı’nı Külliye’ye getirmiş ve orada da kendileriyle Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-Tataristan ilişkilerini görüşme fırsatımız oldu.

Sayın Putin ile bu olayı sıcağı sıcağına değerlendirme imkanımız oldu ve olayı başından itibaren gerek şahsım gerek İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız tüm ilgililer takip ediyor. Ülkem ve milletim adına Rusya Devlet Başkanı Putin başında tüm Rus halkına taziyelerimizi özellikle iletmek istiyorum.

Bu Türkiye Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provakasyondur. Ama bu provakasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve Türkiye yönetimi de irade sahibidir. Bu akşamki görüşmede özellikle terörle mücadelede bundan sonraki sürece yönelik dayanışmamızın çok daha güçlü, çok daha farklı olması konusunda mutabık kaldık.

Kendileri özellikle bizlerden Rusya Büyükelçilik, Başkonsolosluk gibi güvenlik tedbirlerinin artırılması ricaları oldu. Özellikle kendileri bizim de ısrarımıza rağmen Sayın Karlov'un cenazesini kendi gönderecekleri uçakla alacaklarını bildirdiler. İglili kendilerinin de göndereceği elamanlarla yapmanın isabetli olacağının ifadesini kullandılar.

Biz de bütün bunların müşterek olarak yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok dedik, olabilir dedik. Bu konuyla ilgili bütün ilgili bakan arkadaşlarımıza da gerekli talimatı verdik. Şu anda başka Türkiye İçişleri Bakanı olmak üzere, malum artık zanlı demeye gerek yok katil, Mevlüt Mert Altıntaş iki buçuk yıldır Ankara Çevik Kuvvet müdürlüğünde görevli Bu durumdan şu anda kendilerine bir şeyler çıkarmanın gayreti içerisinde olan mahfilleri de iyi biliyoruz.

Bunları da yakından takip ediyoru.z Açıklamaları da günü geldikçe açıklamaya devam edeceğiz. Şu anda olay tüm boyutlarıyla araştırılmakta. Ülkemizdeki Rusya Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye’ye yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Bu Türk Rus ilişkilerine yönelik provokasyondur.

Halep’teki zulmü durdurmak için ortaya koyduğumuz dayanışma, oradaki mazlumların İdlib’e çıkarılması gerekirse ülkemize taşınması noktasındaki adımlar dayanışmanın üründür.

Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede bunun provakasyon olduğu noktada hem fikiriz. Bundan sonraki sürece yönelik Moskova’ya giden Çavuşoğlu arkadaşımız oradaki Dışişleri Bakanları olarak Suriye’deki gelişmeleri ele alıp nasıl barış ortamına dönüştürebiliriz bunun çalışmaları yapılıyor. Putin ile mutabık kaldığımız gibi bu adımları atacağız. Ortak soruşturma komisyonunu kuracağız. Bütün Rusya’ya ait buralarda güvenlik tedbirleri artırılmıştır, adımlar atılıyor.

Rusya ile ilişkilerimiz çok daha önemli. Bütün bu beklentileriniz bilesiniz ki hiçbir zaman ulaşacağınız bir netice olmayacaktır. Boşa bekliyorsunuz, boşa bekleyeceksiniz. Bizler kararlı bir şekilde mutabakatımızı ortaya koyduk.Bir kez daha Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, Putin’in şahsında Rus halkına ve ailesine baş sağlığımı sunuyorum. Bu olaylar karşısında çok daha kararlı durmak ve bu kararlı duruşumuzu da sürdürmek suretiyle farklı havalar içerisinde olanların da bozulduğunu gösterelim istiyorum. Rusya Türkiye olarak kararlıyız bu konuda. Rusya Türkiye, başımız sağ olsun.