-ERDOĞAN: SORUNLARA KADIN ELİ DEĞMESİNİ İSTİYORUZ ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kadın sorunlarının dışında ülkenin ekonomik sorunlarına, siyasi meselelere, demokratikleşmeye daha fazla kadın elinin değmesini arzuladıklarını belirterek, kadınların kendileri, çocukları ve gelecekleri için ''Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi''ne sahip çıkmasını istedi. Büyük Anadolu Otelde düzenlenen Türk Metal Sendikası 16. Kadın Kurultayında konuşan Erdoğan, kadına yönelik şiddete, kadın emeğinin ucuz iş gücü olarak görülmesine güçlü şekilde karşı çıktıkları gibi kadınlar üzerinden, kadınların hissiyatını istismar üzerinden siyaset yapılmasına, kadınların bir oy deposu olarak görülmesine de aynı şekilde karşı çıktıklarını belirtti. AK Parti Kadın Kollarının 81 ilde, tüm ilçelerde ve beldelerde örgütlü olduğunu anlatan Erdoğan, tüm seçim sandıklarında AK Partili bayanların görevli olduğunu söyledi. Partinin ana kademesinde gençlik kollarında bayanların bulunduğunu dile getiren Erdoğan, ''Siyasete kadınımızın muhakkak girmesi gereğini ortaya koyduğum için bunu söylüyorum. Bu, lafta değil uygulamada var. Şu anda kadında en örgütlü teşkilat biziz'' diye konuştu. Kadınlara yönelik şiddete de değinen Erdoğan, kadınlara yönelik şiddet olaylarının, muhalefetin ve medyanın istismarıyla artıyormuş gibi bir havada takdim edildiğini ifade etti. Bir tek kişinin canının yanmasına bile ''eyvallah'' edemeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, ''Biz çalışmaları başlatana, araştırmaları başlatana kadar, bu ülkede şiddete uğrayan kadınların istatistiği bile tutulmuyor, bunlardan hiç kimsenin haberi olmuyordu. Bugün artıyormuş gibi lanse edilen şiddet, esasen daha önce bilinmeyen, gizli-kapalı tutulan, aslında artık azalmaya da başlayan vakaların abartılmasından başka bir şey değildir. Muhalefetten de medyadan da bu meseleyle ilgili olarak sorumlu yaklaşım bekliyor, istismar değil dayanışma ve sorumluluk duygusuyla şiddeti en aza indirebileceğimiz uyarısını yapıyorum'' diye konuştu. Kadınların yoksulluğu üzerinden yapılan istismar siyasetini de aynı şekilde fırsatçılık olarak gördüklerini belirten Erdoğan, kadınların eğitimi, istihdama daha fazla katılımı noktasında önemli adımlar attıklarını, yoksulluğun önlenmesi, ihtiyaçların giderilmesi için adres olarak kadınları gördüklerini, sosyal yardımları doğrudan kadınlara yaptıklarını anlattı. Erdoğan, buna örnek olarak ilköğretim ve ortaöğretimde yardımları annelerin hesabına yatırmalarını gösterdi. -''VERGİYİ HALKA İADE EDİYORUZ, OLAY BU''- Başbakan Erdoğan, eğitim seferberliğiyle kadınların okulun, eğitimin, okuma yazmanın uzağında kalmasını engellediklerini belirterek, eşi Emine Erdoğan'ın da içinde bulunduğu Haydi Kızlar Okula kampanyasıyla 350 bin kız çocuğunu okulla buluşturduklarını, okuma yazma öğrettiklerini dile getirdi. İş kanununda yaptıkları değişiklikle kadınlar için eşit işe eşit ücret ilkesi getirdiklerini, doğum iznini, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olmak üzere 16 haftaya çıkardıklarını, doğum izinlerini borçlanma imkanı getirdiklerini anlatan Erdoğan, kadın istihdamını desteklediklerini, evde üretimi vergiden muaf yaptıklarını, 2008'deki teşvik paketiyle kadın istihdamını özendirdiklerini, kadın ve gençlerin sigorta primlerinin devlet tarafından kademeli ödenmesini sağladıklarını kaydetti. Hiç kimseyi incitmeden, kimsenin gururunu kırmadan, kimseyi rahatsız etmeden yardım ulaştırdıklarını ifade eden Erdoğan, bu yardımları aynı şekilde ulaştırmaya daha sistemli, daha adil şekilde yoksullukla mücadeleye devam edeceklerini söyledi. ''Bazıları bunu 'sadaka' diye ifade ediyor'' diyen Erdoğan, sadakanın zengin bireyin yardımı olduğunu, ''sağ elin verdiğini sol elin görmediğini'' söyledi. Erdoğan, ''Devletin verdiği sadaka değildir, sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Yani siz demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletiyseniz, fakir fukarayı, garip gurebayı arayıp bulacaksınız. Vali arkadaşlarıma hep söylüyorum; kış mevsiminde hangi baca tütmüyor, okullarda hangi çocuğun ayakkabısı, elbisesi yırtık? Vali olarak görevin bu. Bu yavruları bulacaksınız, elinizi uzatacaksınız çünkü biz sosyal devlet olarak bunu yapmak zorundayız. Hiçbir geliri, imkanı olmayan anne, valilikten, kaymakamlıktan müracaatını yaparak her ay belli maaşını alacak. Kendi cebimizden vermiyoruz ki... Benim vatandaşımın verdiği vergiyi halkıma iade ediyoruz, olay bu'' diye konuştu. -''MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK PROJESİ'NE SAHİP ÇIKIN''- Türkiye'de hiçbir sorunun çözümsüz olduğuna inanmadıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bir olursak, beraber olursak, birlikte hareket edersek, çözülmez gibi görünen tüm sorunları aşabileceğimize, Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara ulaştırabileceğimize yürekten inanıyoruz. Ben her zaman samimiyetle şunu ifade ettim; Türkiye'nin her sorununa mutlaka ve mutlaka kadın eli değmelidir. Kadına yönelik şiddeti birlikte çözeceğiz. Kadın emeğinin istismarına birlikte çözüm üreteceğiz. Ayrımcılığı birlikte ortadan kaldıracağız. Kadın sorunlarının dışında, ülkemizin ekonomik sorunlarına, siyasi meselelere, demokratikleşmeye daha fazla kadın elinin değmesini de istiyor ve arzuluyoruz. Bu sorunlar arasında, terör ve demokratikleşme meselesinde, Türkiye'nin tüm kadınlarının daha aktif rol oynamalarını, daha fazla inisiyatif almalarını ben kendilerinden rica ediyorum. Terör ülkemizin tamamını etkiledi ama en fazla kadınları etkiledi. Gençler öldüğünde hepimiz üzüldük ama anneler, eşler, nişanlılar çok daha fazla üzüldü. Gençler kaybolduğunda, faili meçhul cinayetler işlendiğinde hepimiz kahrolduk ama annelerin yüreği herkesten fazla yandı. Terörün sebep olduğu yoksulluk, herkesten fazla kadınları hedef aldı. İşte onun için diyorum ki; terörü bitirecek olan da ağırlıklı olarak yine bizzat kadınlardır. Milli birlik ve kardeşliği en ideal, en güzel şekilde tesis edecek olan da yine kadınlardır. Kendi yavrularına, eşlerine, çocuklarına bir kartal misali kol kanat geren Türkiye'nin kadınlarını, Türkiye'nin çocukları için de kol kanat germeye davet ediyorum. Türkiye'nin kadınları, kendi hakları için olduğu kadar, başka kadınların hakları için de seslerini yükseltsinler istiyorum. Kadınlar kendileri için, çocukları için, gelecekleri için Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ne sahip çıksın, sürece el atsınlar istiyorum.'' Başbakan Erdoğan, yarının Türkiye'sinin kadınların emeğiyle şefkatiyle sürece daha fazla dahil olmasıyla inşa edileceğini belirterek, Türkiye'nin aydınlık yarınlara kadınlarla kavuşacağını söyledi. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Erdoğan, bu günün dostluğa, barışa, kardeşliğe vesile olmasını diledi. Erdoğan, konuşmasını ''Kadınların hak mücadelesini her zaman destekledik; aynı şekilde desteklemeye devam edeceğiz'' diye tamamladı. Başbakan Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından yılın kadın işçisi seçilen Hazel Aydın'a ödül plaketini sundu. Daha sonra da Türk Metal-Sen Başkanı Pevrul Kavlak'ın rica etmesi üzerine Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a da yılın kadın işçisi Hazel Aydın tarafından plaket takdim edildi. Bu arada Başbakan Erdoğan'ın konuşması esnasında salonda bulunan bir kadın, sorununun çözülmesi için defalarca kaymakamlığa başvurduğunu ve ilgilenilmediğini söyledi. Erdoğan, ''Dışarıda dilekçeni bana verirsin'' diyerek şikayette bulunan kadınla ilgilendi.