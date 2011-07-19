Erdoğan: Soru işaretleri için Silvan'a sivil inceleme doğal

T24

Başbakan Erdoğan KKTC ziyareti öncesinde havalimanında yaptığı basın toplantısında Silvan saldırısına ilişkin soruları da yanıtladı. Saldırı hakkında İçişleri Bakanlığı’nın da soruşturma başlatmasına yönelik bir soru üzerine Başbakan Erdoğan şunları söyledi.



"Tabi bu olay sıradan bir olay değil. Dolayısıyla güvenliğimizle alakalı 13 yavrumuzun şehit olduğu böyle bir olayın Genelkurmay tarafından inceleneceği gibi, bir de sivil iradenin bu şekilde bir inceleme yapması, en doğal en tabi bir yöntemdir. Toplumdaki halkımız arasındaki soru işaretlerine de cevap oluşturacak bir araştırmayı yapma kararı aldık. Talimatımızı verdik."







'Milli Birlik ve Kardeşlik projesi 74 milyonadır'





Erdoğan, Silvan saldırı sonrasında yapanların "kimse bizden iyi niyet beklemesin' yönündeki açıklamasının açılım bitti mi, askeri yöntemlere geri dönülüyor mü?' yönünde yorumladığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Bazı şeyleri birbirine karıştırıyoruz. Bizim Milli Birlik ve Kardeşlik Projemiz ülkemizdeki 74 milyonadır. Bu 74 milyon içinde sadece benim Kürt kökenle kardeşlerimi kapsayan bir hedef değildir. Bu kapsam çok geniştir. Milli ve milliyet içinde benim ülkemdeki bütün etnik unsurlar var. Hepsini kapsayan bir kardeşlikten bahsediyorum. Onlara yönelik de projelerimiz var. Terörist kötü niyetlidir. Kötü niyetli olan bizlerden iyi niyet beklemesin. Buna rağmen atılması gereken adımlar neyse starteji, taktikler bazın ilgili birimlerimiz onların adımlarını çok daha ciddi şekilde atacaklardır. Buna göre atılacak bir çok adımlar vardır. Bunun üzerinde arkadaşlarım çalışmalar yapıyor, yapacaklar." dedi. Erdoğan, geçtiğimiz dönemde hudut birlikleri alanında adımlar attıklarını, başka adımlarda atacaklarını söyledi. Erdoğan, bölgeye yönelik istihbari kaynakları, Kuzey Irak'taki gelişmeler çok daha farklı şekilde gelişeceğini kaydetti. Terörle mücadelenin uzun süreli bir iş olduğunu ifade eden Erdoğan, "Herkesin bazı şeyler söylüyor. 'Eta şöyle yaptı, İra böyle yaptı' diye. Hangisi bitirdi. Terörle mücadelenin sıfırlanması, tamamen bitmesi kim söylüyorsa yalandır. Terör mücadelede onu zayıf bitirdiğiniz noktadır en ideal noktadır. Biz bunu minimize etmenin mücadelesini bedeli ne olursa olsun vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, terör örgütü tarafından kaçırılan üç kişi ile ilgili çalışmaların hassasiyet içinden devam ettiğini söyledi.