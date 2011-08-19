-Erdoğan Somali'ye gitti ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 02.10'da Somali'ye hareket etti. Başbakan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve diğer yetkililer uğurladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de Somali'ye gitti. Bu arada, Başbakan Erdoğan'dan önce gece saatlerinde aralarında milletvekilleri Nurettin Canikli, Mustafa Elitaş, Hakan Şükür, sanatçılar Sertap Erener, Nihat Doğan, Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy ile iş adamları TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in de aralarında bulunduğu bir heyet Somali'ye gitmişti.