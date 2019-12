'Erdoğan Somali'de yaşananlar için gözyaşı döktü'

T24

BAŞBAKAN'I AĞLATAN MANZARA



SOMALİ'NİN ÜÇTE BİRİ ÖLÜM SINIRINDA



TÜRK HALKI ELİNİ UZATACAK



Kadın, erkek, çocuk 11 milyon insanın açlık nedeniyle ölüm sınırında yaşadığı ve her gün yüzlercesinin hayatını kaybettiği Somali'ye, "Yardım Sağanağı" başlıyor. "Gemiler Dolusu İyilik", kurak topraklara doğru yola çıkacak. "Solan Yaşamları Birlikte Yeşertelim" sloganı ile başlatılacak olan yardım kampanyası ile ilgili olarak Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, özel açıklamalar yaptı."Afrika'nın tamamında bu insanlık dramı yaşanıyor" diyen Küçükali, "Dünya, bu drama karşı her zamanki durgunluğunu ve sessizliğini sürdürüyor. Ama biz sessiz kalamayız. Burada çok önemli bir insani dram var. Bunu yerinde gördüğünüzde çok daha iyi anlıyorsunuz. Biz 2006'da, sayın Başbakanımız'la birlikte Sudan'a gittik. Oradan da Darfur'a geçtik. Darfur'da Başbakanımız, kampa gideceğini söyledi. Çok tehlikeli bir yer. Kampa gittik. Kampta, etrafı çaputlarla çevrili, içinde de tahta masaların olduğu bir ameliyathane vardı. Burada çocukları sünnet ediyorlardı. O kamplarda da 50 bine yakın kişi yaşıyor. Başbakanımız sünnet nasıl oluyor diye özellikle gidip baktı. Sayın Başbakanımız'ı yıllardır tanırım. Merhametli olduğunu da biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı orada ağladı. Niye biliyor musunuz? İlkel koşullarda yapılan sünnetlerde bağıra çağıra ağlayan çocukları görünce dayanamadı. Kolonya alıp çocukların yüzlerine sürdü. Bana dönüp dedi ki; 'Başkan buraya bir şey yapmanız lazım.' Mart sonunda gitmiştik ve 3 ay sonra oraya bir seyyar hastane kurduk. O gün bugündür çalışıyor. Günde 700-750 kişiye bakıyor. Bu kıta aynı kıta. Burada açlık var, sefalet var, çocukların durumu var... Başbakanımız'ın bu talimatına uygun olarak, geçen yıl 10 bin çocuğu Darfur'da sünnet ettirdik" dedi.Somali nüfusunun yaklaşık üçte birinin ölüm sınırında olduğunu ve bunun da yarıdan fazlasının çocuk olduğunu kaydeden Küçükali, şunları söyledi: "Daha dünyaya yeni gelmiş bu çocuklar açlıktan ölüyorlar. Başka bir şeyden değil açlıktan ölüyorlar ve dünya buna sessiz kalıyor. O dünya ki, yılda 160 milyar doları güzellik için harcıyor. Somali'nin derdi 1.5 milyar dolar. Bu para yüz tane Somali'yi ayağa kaldırır. Dünya insanları azıcık dayanışmayı bilse bu sorun halledilir. Ülke olarak bu işin önderliğini yapmalıyız. Bu bize yakışır. Onun için Turkuvaz grubuna, özelinde de Sabah Gazetesi'ne, atv ve A Haber ile çalışanlarına, Türk Kızılayı adına, gönüllülerim adına çok büyük hürmet ve saygı duyuyorum. Böylesine önemli bir konuyu ele aldı ve işliyor. Kamuoyuna bunu duyurmak lazım. Her gün 50 çocuk ölüyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Biz yemek yerken boğazımızda düğümlenmeli. Peygamber efendimiz diyor ki; 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir.' Onlar bu durumdayken biz yatağımızda rahat yatamayız. Yatmamalıyız. İnsanlarımız bu kampanyaya bugünden katılmalıdırlar."Küçükali, kampanyayla ilgili şu bilgileri verdi: "Bunu sadece mübarek Ramazan ayına da endekslememek lazım. Unutmayalım ki, yoksul insan sadece Ramazan ayında yoksul değildir. İnsanlarımız zekatlarını bu kampanyada değerlendirebilirler. Ayni ve nakdi yardım yapabilirler. 168 çağrı hattımız var. Ücretsiz ve 7 gün 24 saat ulaşılabilecek bir hattır. Her türlü bilgi buradan alınabilir. Bankalara gidip, Türk Kızılayı yardım hesaplarına paralarını yatırabilirler. Dolar, euro, TL olarak yatırmak mümkün. Ayrıca internete girerek yatırabilirler. Bunun dışında 2868'e Sabah yazıp mesaj atabilirler. Şubelerimize de müracaat edip, makbuz karşılığı yardımda bulunabilirler. Bize telefon ederlerse ayaklarına gidip, yardımlarını alabiliriz. Türk insanı merhametlidir. Somali'ye de Türk insanının merhamet elini inşallah uzatacağız. Bu yardımların acil olan kısmını uçakla götüreceğiz. Bunun tarihi henüz belli değil. Bunun dışında gemiler kiralayarak götürmeyi planladık. İlk gemimiz 15 Ağustos'ta kalkacak. 'İyilik Gemisi' olarak yola çıkacağız. Binlerce tonluk yardım malzemesini inşallah Somali'ye ulaştıracağız."