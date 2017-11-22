Erdoğan: Soçi'de kritik kararlar alacağız

Rusya'nın Soçi kentinde Türk, Rus ve İranlı liderleri bir araya getiren ve Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunmasını amaçlayan üçlü zirve başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğü zirvenin basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, "Zirve Suriye'de akan kanın artık tamamen durması, yıllardır yaşanan trajedinin son bulması bakımından son derece önemlidir. Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye meselesinde yakın bir çalışma ortamı tesis etmelerinin müspet sonuçlarına dünya şahit olmuştur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'deki zirvede kritik kararlar alacaklarına inandıklarını belirtti.

Putin: Yeni aşamaya geçildi

Zirveye ev sahipliği yapan Rusya lideri Putin, Suriye krizinin çözümü için artık "yeni bir aşamaya" geçildiğini belirterek, "Yıllardır süren bu iç savaşı bitirmek için gerçek bir şans var" dedi. Ancak "reform sürecinin kolay olmayacağını" belirten Putin, "Tüm tarafların uzlaşı ve tavizine gerek duyulacak. Tabii ki buna Suriye hükümeti de dahil" diye konuştu.

"Bunun mümkün oldukça verimli olması için Rusya, İran ve Türkiye'nin ellerinden geleni yapacağı gerçeğine güveniyorum" ifadesini kullanan Putin, üç ülkenin Suriye'nin çökmesine engel olmayı başardığını sözlerine ekledi.

Zirvede konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise Suriye'deki krize dış müdahalenin sonlanması gerektiğini ifade etti. Ruhani, Suriye'deki yabancı askeri varlığın, sadece Şam yönetiminin davetiyle ülkeye girmiş olması hâlinde kabul edilebileceğini belirtti. Suriye'deki son terör hücrelerinin de ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Ruhani, ülkede siyasi çözüm için zemin oluştuğunu ifade etti.

Putin Soçi'de Esad'ı ağırlamıştı

Üç ülke liderini ilk kez bir araya getiren Soçi zirvesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Pazartesi günü Karadeniz kıyısındaki bu kentte Putin ile görüşmek için yaptığı sürpriz ziyaret ile daha da önem kazanmıştı.

Kremlin, bu ziyaretin amacının, Esad'ı Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Soçi'de varacağı olası anlaşmalara rıza göstermesi konusunda önceden ikna etmek olduğunu duyurmuştu. Yaklaşık iki yıl önce Suriye'de başlattığı askeri operasyonla sahadaki tabloyu Şam rejimi lehine çeviren Putin, Esad'la yaptığı görüşmede artık bu operasyonda sona gelindiğini söylemişti.

Reuters/AFP,CÖ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe