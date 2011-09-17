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'Erdoğan, skandallar yüzünden Berlusconi ile görüşmüyor'

İtalya lideri Berlusconi’nin seks skandallarının Başbakan Erdoğan ile arasını açtığı iddia edildi.

17 Eylül 2011 03:00

T24 - İtalya lideri Berlusconi’nin seks skandallarının Başbakan Erdoğan ile arasını açtığı iddia edildi. Berlusconi’ye yakın bir iş adamı basına sızan ses kaydında “Erdoğan skandallar yüzünden Berlusconi ile görüşmüyor” diyor



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hakkında yürütülen ve 100 binden fazla telefon konuşmasının dinlendiği soruşturma tam teşekküllü bir skandala dönüştü. Savcılıktan sızan son konuşmalarda Almanya Şansölyesi Angela Merkel’den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a kadar birçok liderin ismi de geçiyor. Dünyanın altıncı büyük savunma şirketi Finmeccanica’nın dış ticaret yöneticisi Paolo Pozzessere, danışmanı Debbie Castaneda ile yaptığı bir görüşmede Berlusconi ve Erdoğan’ın dostluğunun bozulduğunu anlatıyor. Kayıtlara göre Pozzessere telefonda “Başbakan Tayyip Erdoğan, Berlusconi ile ilişkisini kesti. Nedeni ise Berlusconi’nin skandalları” diye konuştu.



Haremde 30 kadın


İtalyan işadamı Gianpaolo Tarantini ve eşinin Başbakan Silvio Berlusconi’den tehditle 500 bin euro aldıkları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Davaya bakan savcılar Tarantini’nin Berlusconi’nin meşhur “bunga bunga” partilerine katılmaları için yaklaşık 30 genç kadına para verdiğini açıkladı. Kadınların bazılarına Berlusconi ile cinsel ilişki kurmaları için de para verildiği öne sürüldü. Savcılar, Tarantini’nin kadınları, “genç ve zayıf” olmaları kriterlerine göre seçtiğini söyledi. Diğer yandan skandalları yorumlayan La Stampa gazetesi, Berlusconi’yi kastederek “İtalya daha iyisini hak ediyor” diye yazdı.


Partiye katılan bazı kadınların isimleri de iddianame sonucunda afişe edildi. Basına sızan isimler arasında Berlusconi ile ilgili bir kitap yazan telekız Patrizia D’Addario, manken Francesca Lana, Romanyalı showgirl Ianna Visan, manken Camille Carderio Charao, manken ve oyuncu Sara Tomassi ile model Barbara Guerra bulunuyor. Partilere katılan grupta yer alan Almanya doğumlu manken Sabina Began’ın kadınlar tarafından “kraliçe arı” olarak nitelendirildiği de açıklandı.



‘Angela şişman’


İddianamenin en ilginç detaylarından biri ise oyuncu Manuela Arcuri ile ilgili. Belgelerde Berlusconi’nin Arcuri’ye kendisi ile cinsel ilişkiye girmesi karşılığında San Remo müzik festivalini sunmayı teklif ettiği, ancak genç kadının bunu reddettiği yer alıyor.


Soruşturma kapsamında dinlenen telefon konuşmalarından bir diğerinde ise Berlusconi’nin Almanya Başbakanı Angela Merkel için cinsel çekiciliği olmayan şişman kadın anlamına gelen “culona inchiavabile” ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Başbakanlık konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.



‘Daha iyisini hak ediyoruz’


İtalyan savcıların Silvio Berlusconi hakkındaki soruşturmasının yeni detayları ülkede basını da isyan ettirdi. İtalyan gazetesi La Stampa, bugünkü başyazısında “İtalya daha iyisini hak ediyor” diye yazdı.



Oğlu Bilal’in  nikah şahidiydi


Tayyip Erdoğan “sevgili dostum Silvio” olarak hitap ettiği İtalya Başbakanını 2003  yılında evlenen oğlu Bilal’in nikah şahidi yapmıştı. İtalya Başbakanı geline kolye, damada saat, Başbakan Erdoğan’a Venedik muranosu (camdan şamdan), Emine Erdoğan’a ise bilezik hediye etmişti. Nikahtan sonra aile cüzdanını gelin Reyyan Uzuner’e takdim eden Berlusconi, zorla gelini elini öpmüştü.



Putin: Eleştirenler Silvio’yu kıskanıyor


“Bunga bunga” kriziyle boğuşan Silvio Berlusconi’ye diğer dostu Rusya Başbakanı Vladimir Putin destek çıktı. Putin dün Berlusconi ile ilgili şunları söyledi: “Sinyor Berlusconi’yi güzel cinse olan ilgisi nedeniyle ne kadar rahatsız ederlerse etsinler -ki bu arada onu rahatsız etmelerinin tek nedeni kıskançlık- o sorumluluk sahibi bir devlet adamı olduğunu kanıtladı.”





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