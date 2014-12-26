Erdoğan: Sizi sırtınızdan kimin hançerleyeceğinizi göremezsiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gülen cemaatini işaret ederek, "Sizi sırtınızdan kimin hançerleyeceğini bilemezsiniz. Karşıdan gelerek, erkekçe geldi beni öldürdü. Arkadan hançerleyerek öldüreni hazmedemiyorum diyor…Mesele bu. Siz dost zannedersiniz, dost bildiğinizin iradesini, idrakını karanlık odaklara pazarladığını bilemezsiniz. Önemli olan uyanık olmak. Açık konuşalım. Öz eleştiri yapıyorum. Bizde bu konuda yanıldık yanıltıldık. Biraz da daha erken netice alabilecekken geç kaldık. Son bir yıldır yaşananları gördünüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Sempozyumu’nda konuşma yaptı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yüzyıl önce geldiler cihan devletini yıktılar. Yüzyıl önce bu millet Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Sakarya’da direndi. Silahla indirilemeyen sancağımıza çok acımasız suikastler düzenlendi. Yeni büyük Türkiye Gazi Mustafa Kemal’in, Adnan Menderes’in, Turgut Özal’ın, Necmettin Erbakan’ın hayaliydi.

Türkiye küresel yatırımların adeta şantiyesi olmuştur. İnançların, dillerin üzerindeki baskılar tek tek kaldırılmıştır. Yeniden büyük Türkiye mazlumun sesi, mazlumun umudu olmuştur.

Birileri eski Türkiye’yi canlı tutmak, diri tutmak için mücadele vermiştir. Sanmayın ki ısrarlarından, eski Türkiye gayretlerinden vazgeçtiler. Darbe girişimi eski Türkiye’yi diriltme çabasıdır

Milletten hazzetmeyenler eski Türkiye’yi diriltmek için çaba sarf ettiler. Hizmet maskesi altındakilerin girişimi eski Türkiye’yi diriltme çabasıdır. Darbelerden medet uman siyaset eski Türkiye’yi diriltme çabasıdır.

Bizim mücadelemiz hiçbir zaman nihayete ermeyecek, rehavete asla mahal vermeyeceğiz. Eğer bir an rehavete kapılırsak, istiklal ve istikbalimizi esir almaktan geri durmazlar.

Saldırının nereden geleceğini kestiremezsiniz. Sizi sırtınızdan kimin hançerleyeceğinizi göremezsiniz. Arkadan vurulan hançeri hazmedemiyorum.

Biz de bu konuda yanıldık, yanıltıldık. Daha erken netice alabilecekken gecikmeye sebep olmuştur.

Hala beddua seansları düzenliyorlar. Artık yer değiştirdiler artık Pensilvanya’da yapıyorlar. Bilin ki sizin tuzaklarınızın üzerinde Allah’ın tuzağı vardır.