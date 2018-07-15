Erdoğan: Sivrisineklerle uğraşmak yerine bataklığın kendisini kurutmaya yönelik hamleler yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin 2. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "Sivrisineklerle uğraşmak yerine bataklığın kendisini kurutmaya yönelik hamleler yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı, "Ülke ve bölgemizde yaşananlardan çıkardığımız derslerle kendimize daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışacağız. Şunu unutmayın, bu FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz" diye ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar için verilen yemekte konuşan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

-Aslında bugün buradaki bu buluşmada tüm şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle birlikte olma arzumuz çok çok büyük. Tabii bu salon 2000 - 2500 kişiye hizmet veriyor ama zaman içerisinde diğer kardeşlerimizle de inşallah peyderpey bir araya gelme şansımız olacak. Yürüttüğümüz mücadele öylesine büyük ki, hayatını kaybeden ve gazilikle şereflenen kardeşlerimizin sayısının çokluğu bu buluşmaya imkan vermedi. 1984’ten bu yana, asker polis güvenlik korucusu kamu görevlisi olarak 9 bine, sivil vatandaşlarımızla birlikte 17 bine yakın şehidimiz vardır.

-'Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz, onlar diridirler lakin siz anlayamazsınız' emri ve müjdesi en büyük teselli kaynağımızdır. Malullük düzeyinde yaralanan gazilerimizin sayısı da şehitlerimizin yaklaşık yarısı kadardır.

"Artık tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz"

-Şehit ve gazi sayımızla mukayese edilemeyecek kadar teröristi de ortadan kaldırdık. Zeytin Dalı Harekatı’nda 4 bin 600’e yakın PKK/YPG’liyi etkisiz hale getirdik. Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve dışında böylesine kayıp vermek ve verdirmek kesinlikle bizim tercihimiz değil. Milletimizi kalkındırmak, refahımızı artırmak için kullanmamız gereken kaynakları terörle mücadeleye tahsis etmek zorunda kalıyoruz.

- Milletimizi kalkındırmak, refahımızı artırmak için kullanmamız gereken kaynaklarımızı terörle mücadeleye tahsis etmek zorunda kalıyoruz. Terör örgütlerinin ısrarla üzerimize salınmasının gerisindeki amaçlardan birisinin bu olduğunu da biliyoruz. İşte bu kısır döngüyü kırmak için son yıllarda terörle mücadele stratejimizi değiştirdik. Artık tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. FETÖ’nün de tek hedefi ülkemizin birliğidir, beraberliğidir. Türkiye kendi kararlarını alıp, hedeflere ilerledikçe engelleri giderek daha kolay aşmayı başardık. Sivrisineklerle uğraşmak yerine bataklığın kendisini kurutmaya yönelik hamleler yapıyoruz.

"Ülkeyi istedikleri gibi yönetmek isteyenlerin ellerinden bir kozlarını daha aldık"

-15 Temmuz gecesi, darbe girişiminin mahiyeti anlaşıldığında Adana’nın kuzeyindeki köyler yörük vatandaşlarımız toplanıp Ankara’daki bir hemşehrilerini arıyorlar. “Gavur Ankara’yı bombalıyor, dayanın geliyoruz” diyor.

-Yeni yönetim sistemimizle ülkeyi istedikleri gibi yönetmek isteyenlerin ellerinden bir kozlarını daha aldık.

-Ülke ve millet olarak bu mücadeleyi hep inancımızla yürüttük.

-Milletimizin istiklali ve istikbali uğruna verdiği mücadelenin büyüklüğü, zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır.

"Şehit başbakan Adnan Menderes’i rahmetle yad ediyorsak..."

-Geçtiğimiz yıl Şenoba’da helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Aydoğan Paşamız, hatırlayın ne diyordu? '90 kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk kaygusuz. Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara. Uzaklarım yakınlaştı, inancımla davamla.' Evet, biz ülke ve millet olarak bu mücadeleyi hep inancımızla, davamızla yürüttük. 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği kahramanlığın sırrını keşfetmek isteyen bu büyük mücadeleye bakmalıdır. Milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda verdiği mücadelenin büyüklüğü zaman geçtikte daha iyi anlaşılacaktır.

-Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alparslan’ı, bir beyliğin bir dünya devleti haline gelmesinin temellerini atan Ertuğrul Gazi’yi, Osmangazi’yi, çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han’ı, en kritik zamanda Osmanlı'yı ayakta tutan Sultan Abdülhamit’i, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i, demokrasi tarihimizin sembol ismi şehit başbakan Adnan Menderes’i rahmetle yad ediyorsak, bugünün kahramanlarının ismi de aynı şekilde tarihe altın harflerle yazılacaktır. 15 Temmuz’u unutturmayacağız, unutmayacağız.

-Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla ve bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz.

"Cehalet okuma yazma bilmemek değil, tarihini, kültürünü öğrenmemektir"

-Şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakarlığı ve bu yola baş koymuş milyonların mücadelesi uğruna kazandıklarımızı masada tehlikeye atmamakta kararlıyız. 15 Temmuz'u önemsizleştirmeye çalışanlar ülkemize ve milletimize karşı ruhlarında biriktirdikleri kibir, kin ve nefretlerini dile getiriyor.

-Cehalet okuma yazma bilmemek değil, tarihini, kültürünü öğrenmemektir. Bize kendini bilecek, elif gibi dosdoğru olacak, gönüllere girecek nesiler lazım. İşte bunun için eğitim öğretim konusunu önceliklerimizin en başına alıyoruz