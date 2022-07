Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine, muhtelislerin, 3 günlük ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AKP Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadı'nda organize edilen 'Bir Gençlik Şöleni' etkinliği için akşam saatlerinde Yeni Adana Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stadın önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına alet etmek isterken biz 81 vilayetimizin gençleriyle birlikte buradan kardeşlik mesajları veriyoruz. Birileri nefret ve öfke diliyle konuşurken biz tüm Türkiye'ye Hacı Bektaş'ın, Yunus Emre'nin, Pir Sultan'ın, Ahmet'i Halil'in sevgi diliyle konuşuyoruz. Gelin canlar, bir olalım, sevelim sevilelim' diyoruz. Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine dayayan muhtelislerin üç günlük ikbali uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimizin arasına nifak sokulmasına, fidan gibi delikanlılarımızın heba edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize halel getirmeyecek, bizi ayırmaya çalışanlara meydana asla terk etmeyeceğiz. Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız” diye konuştu.

"Küresel güçlerin hesabına peşkeş çekilecek tek bir evladımız yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi siyasetlerinde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmenin olmadığını kaydederken, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bizim siyaset anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, kutuplaştırmak yoktur. Biz nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyen değil sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bugün buraya sadece sizlerle kucaklaşmaya gelmedik. Aynı zamanda raf ömrü tükenmiş, bayat senaryolarla milletimizi bölmeye heveslenen siyaset timsahlarına da net bir mesaj vermeye geldim. Türkiye'nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını bir kez daha güçlü bir şekilde haykırmak için geldik. Milletimizin çelikten iradesine zincir vurulamayacağını, dost, düşman herkese ilan etmek için geldik. Gençlerimizin hayallerine set çekilemeyeceğini kimi muhlis siyasetçilerin alınlarına kazımak için geldik. Dışardan kulaklarına yüklenen suflelerle siyasetçilik oynayan çapsızlara buradan sesleniyorum; biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Meydanı, sokak terörünü yeniden harlamak isteyen müstevlilere bırakmayacağız. Biz bu ülkeyi birilerinin ihsanıyla kurmadık. Emperyalistlere, taşeronluk yapanların kirli emellerine teslim etmeyeceğiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edecek ama istiklal ve istikbalimize asla leke sürdürmeyeceğiz. Her bir gencimizin aydınlık yarınlarımızın her bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyup, kollayacağız. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek geleceğine omuz omuza yürüyeceğiz. Başkaları yönünü nereye dönerse dönsün. Bizim milletimizden, milletimizin delil irfanından başka pusulamız yok. Bizim ne kavga siyasetine kurban edilecek ne de küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek tek bir evladımız yok. Her gün minarelerinden 5 vakit Ezan-ı Muhammedilerin yükseldiği bu cennet ülke bizim yurdumuz, vatanımız en değerli varlığımızdır."