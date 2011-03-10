-ERDOĞAN: SIRBİSTAN BALKANLAR'DA İSTİKRAR UNSURU ANKARA (A.A)- 10.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, bugün Sırbistan'ı Balkanlar'da istikrar unsuru ve önde gelen bir aktör olarak gördüğünü belirterek, ''Sırbistan'ın benimsediği sorumlu ve özellikle de uzak görüşlü tutum, bölgenin istikrarı için büyük önem taşımaktadır'' dedi. Başbakan Erdoğan ile Sırbistan Başbakanı Mirko Cvetkoviç, yaptıkları başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, ortak bir tarihi ve kültürün paylaşıldığı Sırbistan Başbakanı Cvetkoviç ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin verimli bir şekilde tamamlandığını kaydeden Başbakan Erdoğan, ilgili bakanların da kendi alanlarındaki konularda karşılıklı olarak görüşmeler yaptıklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Az önce ilgili bakanlarımızın arasında başta terörizm ve örgütlü suçlar olmak üzere, Ağır Suçlarla Mücadele İşbirliği Anlaşması ve onun yanında da çevre alanında işbirliği anlaşmaları imzalanmış bulunuyor. Bu anlaşmaların ülkelerimiz arasındaki güvenlik ve çevre alanlarındaki işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine en uygun zemini hazırlayacağına inanıyorum. Samimi ve dostane ortamda gerçekleşen görüşmelerde ikili ilişkilerimizde hedeflenen stratejik işbirliğini hayata geçirebilmek amacıyla somut işbirliği alanlarını ve projeleri ele aldık. Siyasi ilişkilerde kaydedilen gelişmeyi iktisadi, ticari, kültürel ve eğitim alanlarına da yansıtmak için daha fazla çaba gösterilmesi konusunda da mutabık kaldık. Geçen yıl imzalanan anlaşmalarla ekonomik ilişkilerin yasal alt yapısı tamamlanmıştır. İşadamlarımızı Sırbistan'ın ekonomik potansiyelini zaman kaybetmeden değerlendirmeleri için teşvik ediyoruz. Girişimcilerimize gerekli kolaylıkların gösterileceğinden eminiz. Sırbistan ziyaretimde Belgrad-Karadağ koridor otoyolunun 3 bölümünün ve Sancak'ta şehirlerarası yolların Türk müteahhitlik firmaları tarafından yapılmasının ilk adımı olan ön anlaşmaları imzalamıştık. Bugün de bu konuda yaşanan gelişmeleri ve projenin sorunsuz ilerleyebilmesi için yapılması gerekenleri ele aldık. Birçok konuda görüş ve yaklaşımlarımızın benzer olması memnuniyet vericidir. Bu anlayış birliğinin başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası alanda dayanışma ve işbirliğine de olumlu katkıda bulunacağına inanıyorum. Sırbistan'ın AB ile bütünleşme hedefinde kararlılıkla ilerlemesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Paylaştığımız bu ortak hedef, Balkanların barış istikrarına da katkıda bulunacaktır. Türkiye, bugün Sırbistan'ı Balkanlar'da istikrar unsuru ve önde gelen bir aktör olarak görmektedir. Sırbistan'ın benimsediği sorumlu ve özellikle de uzak görüşlü tutum, bölgenin istikrarı için büyük önem taşımaktadır.'' -İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET- İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Başbakan Erdoğan, küresel finans krizinden sonra iki ülke arasındaki ticaret hacminin düşüş gösterdiğini anımsatarak, geçen yıl bunun yükseldiğini kaydetti. Erdoğan, rakamın 416 milyon dolara ulaştığını, ancak bunun iki ülkenin potansiyeli düşünüldüğünde çok düşük olduğunu söyledi. Sırbistan'ın alt ve üst yapı çalışmalarında iki ülkenin önemli bir birliktelik sağlayabileceğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk firmalarının bu ülkede çok önemli işler yapabileceğini söyledi. Kültürel işbirliği noktasında da Sırbistan yönetiminin, İslam Kültür Merkezi kurulması noktasında bir yer tahsisi yaptığını anımsatan Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı Faruk Çelik'in konuyla ilgilendiğini dile getirdi. -SIRBİSTAN BAŞBAKANI CVETKOVİÇ- Sırbistan Başbakanı Mirko Cvetkoviç de Libya'daki Sırpların ülkelerine sağ salim ulaşmalarında oynadığı rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Sırbistan Başbakanı Mirko Cvetkoviç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'yi ziyaret eden ilk Sırbistan Başbakanı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. İki ülke arasında cumhurbaşkanları ve parlamento başkanları düzeyindeki ziyaretlerin de ilişkilerin seviyesini gösterdiğini anlatan Cvetkoviç, siyasi ilişkilerin yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkilerin de önemli olduğunu kaydetti. Cvetkoviç, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 400 milyon dolar civarında olduğunu belirterek,bu rakamın memnuniyet verici olmadığını vurguladı. Türk yatırımcıların Sırbistan'da bir çok alt yapı ve otoyol inşaatı işleriyle ilgilendiğini anlatan Cvetkoviç, yarın İstanbul'da işadamlarıyla da biraraya gelerek onları Sırbistan'a yatırım yapmaları konusunda teşvik edeceğini söyledi. Sivil havacılık alanında da Türkiye ile işbirliğini hedeflediklerini belirten Cvetkoviç, Sırbistan milli havayolu şirketinin kendisine partner arayışında olduğunu ve bunun için THY'yi stratejik ortak olarak gördüklerini ifade etti. Cvetkoviç, ''Görüşmelerimiz dostane bir havada gerçekleşti. Tüm konulara değindik. Değindiğimiz konularda aynı yöne baktığımızı gördük'' dedi. Türkiye'yi, ortak sınırları olmamasına rağmen komşu olarak kabul ettiklerini dile getiren Cvetkoviç, bölgesel konularda da iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ifade etti. Libya'da yaşanan olaylara da değinen Cvetkoviç, ''Türkiye'ye, Libya'daki Sırp vatandaşlarının Sırbistan'a sağ salim dönmelerindeki rolünden dolayı teşekkür etmek istiyorum'' diye konuştu.