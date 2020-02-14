Erdoğan: Şimdiye kadar Türkiye'ye yatırım yapan kimse pişman olmamıştır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuştu. ""Şimdiye kadar Türkiye'ye yatırım yapan kimse pişman olmamıştır" diyen Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer aldığını belirterek, Pakistan ile ticari ilişkilerin geliştirileceğini söyledi.

Erdoğan, "Pakistan ile ikili ticaretimizi önce 1 milyar doların üzerine çıkarmalı sonrasında 5 milyar dolar hedefimize ulaşmalıyız. Türkiye'nin Pakistan'daki yatırımları 500 milyon doları buluyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şimdiye kadar Türkiye'ye yatırım yapan kimse pişman olmamıştır."

"Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisi içindedir."

"Pakistan ile ikili ticaretimizi önce 1 milyar doların üzerine çıkarmalı sonrasında 5 milyar dolar hedefimize ulaşmalıyız. Türkiye'nin Pakistan'daki yatırımları 500 milyon doları buluyor."

"Çin-Pakistan ekonomik koridoru projelerinin Türk yatırımcılara daha iyi açıklanması gerekiyor. Pilot bir sektör yatırımını iki taraftan birkaç büyük firmamızı bir araya getirebiliriz. "

"Pakistan'ın tedavi için daha çok batılı ülkeleri tercih ettiklerini öğrendik ancak artık bu alışkanlığı değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye en son teknolojiye sahip şehir hastaneleri projelerimizde sağlık hizmetleri standardını yeniden belirledik. Gerek hizmet gerek fiyatlardaki uygunluğunda Türkiye Batı'dan çok çok ileri."

"Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi oldu."