-ERDOĞAN: SIKINTI OLDUĞUNU HİÇBİR ZAMAN İNKAR ETMEDİK İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gemi inşa sanayinde sıkıntı olduğunu hiçbir zaman inkar etmediklerini belirterek, ''Ama bir şeyi yaparken 2000'li yıllardaki krizin failleri gibi, onu millete ödetenler gibi de yapmak istemiyoruz. Onlar o dönemi çok rahat kullandılar, harcadılar. Açık konuşuyorum; biz o kadar rahat kullanamayız, harcayamayız. Biz, sizin bize emanetiniz olan bu parayı kılı kırk yararak yatırımlarda harcıyoruz'' dedi. ''Kaptan Arif Bayraktar'' adlı geminin Tuzla'daki TORGEM Tersanesinde gerçekleştirilen teslim töreninde yaptığı konuşmada, Savunma Sanayi İcra Komitesinin Başkanı olduğunu anımsatan Erdoğan, savunma sanayinin ihtiyaçlarının yerli sermayeden karşılanmasına, denizciliğe yönelik ne gerekiyorsa bunun Türkiye'de halledilmesine yönelik ilke kararı aldıklarını belirtti. Erdoğan, 2 milyar dolarlık ihaleyi ağırlıkla denizcilik sektöründe yaptıklarını ifade ederek, gemi inşa sanayine toplu konutu örnek gösterdi. ''Küresel kriz başladı'' diye inşaat sektöründe toplu konut kapatılsa ve durdurulsaydı inşaat sektörünün çökeceğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: ''İnşaat sektörünün çökmesi demek, istihdamın bitmesi demek ancak biz kararlı durduk, direndik. Direndiğimiz için toplu konut aldı başını gitti ve 430 bin konuta yükseldi. Onunla kalmadı, özel sektörde reklam üstüne reklam verenler var. Bunu nasıl yapıyorlar? Bu piyasada onlar nasıl tavırlarını koyuyorlar? Sattıkları ürünler de ucuz değil. Kararlı şekilde mücadelesini sürdürüyor. TORGEM Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Torlak bir şey söyledi. Bak sen daha bugün söylüyorsun bunu ama ben onu Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Anlaşmasını imzaladığımız zaman Medyedev ile Putin ile bunları konuştum. Dedim ki 'siz kanal gemilerini eğer bizimle oturur, anlaşır, bunun belli bir kısmını bize yaptırırsanız, uygun fiyatlarla yaptırabilirsiniz'. Biz bunları adım adım takip ediyoruz ama kararı verecek olan onlardır. Hep birlikte oradaki bu yaptıracakları kanal gemileriyle ilgili ne kadarını Türkiye'de üretebiliriz, takipçisi hep beraber olacağız. Sektörü desteklemek için uygulamaya koyduğumuz ÖTV'siz yakıt meselesi bütün kabotaj hattı için çalışan gemiler için sürekli devam etti. Bundan sonraki süreçte de benzer şeyleri yapacağız. Kalkavan'ın ifade ettiği konu var. Buna yemekte muttali oldum. Takipçisi olarak kendileriyle Ankara'ya döndüğümde gereğini yaparız.'' -''VEDA NAMELERİYLE BİR YERE GİDİLMEZ''- Başbakan Erdoğan, bu topraklarda Çaka Bey ile başlayan denizcilik serüveninin, Karamürsel Beylerin, Piri Reislerin, Barbarosların, Seydi Ali Reislerin kahramanlık hikayeleriyle adeta tarihe silinmeyecek şekilde nakşolunduğunu vurguladı. İnebahtı Deniz Savaşı öncesinde, dönemin Veziri Azamı Sokollu Mehmet Paşa, Kaptan-ı Derya Uluç Ali Paşa'dan hızla bir donanma hazırlamasını istediklerini, kısa sürede böyle bir donanmanın hazırlanamayacağını söyleyen Uluç Ali Paşa'ya, Sokollu'nun verdiği 'bütün donanmanın demirlerini gümüşten, halatlarını ibrişimden, yelkenlerini atlastan yapabiliriz. Ne gerekiyorsa, neye ihtiyaç varsa derhal temin ediniz ve yola koyulunuz' cevabının anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bu millet öyle bir millet. Onun için kara tablolarla ve veda nameleriyle bir yere gidilmez. Sektör değiştiriyor, güçlü ortaklar buluyor olabilirsiniz. Bunlar ayrı mesele. Bu da ticaretin farklı bir versiyonudur. Ama kararlı, azimli olacağız ve bu sürecin içerisinden çıkacağız. Gemi inşa sektöründe işini başarıyla sürdürenler de var. Bu bir süreç ama tabi ki burada el ele, dayanışma içinde sıkıntılı dönemi aşacağız. Sıkıntı olduğunu hiçbir zaman inkar etmedik, etmiyoruz. Ama bir şeyi yaparken 2000'li yıllardaki krizin failleri gibi, onu millete ödetenler gibi de yapmak istemiyoruz. Bak o zaman finans sektörünü, devlete finanse ettirdiler, ödettirdiler. Millet 21 bankanın bedelini kendisi ödedi ve sonra da kalktılar hiç kimse bu para nereye gitti, ne oldu farkında bile değil. Biz, sizin bize emanetiniz olan bu parayı kılı kırk yararak yatırımlarda harcıyoruz. Eğer böyle yapmasaydık Türkiye dünyadaki 26. büyük ekonomiden 17. sıraya yükselemezdi.'' -''BU SIKINTI VE KRİZ TÜRKİYE'NİN KRİZİ DEĞİL''- Türkiye'nin dünya ekonomileri arasında 26'dan 17'ye geldiğini, bunu da yeterli bulmadıklarını, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması için çalıştıklarını anlatan Erdoğan, ''Bunu başardığımız zaman hep beraber başaracağız. Türkiye, bunu gerçekleştirecek güçtedir. Gemilerini, gerektiğinde karadan yürütecek kadar güçlü, azimli, kararlı bir neslin mirasçılarıyız. Özgüven her şeyin başıdır. Bizim özgüvenimiz tam olacak. Kendimize ve ülkemize inanacağız, potansiyelimize inanacak ve bize yakışan, tarihimize yakışan hedefler belirleyeceğiz'' diye konuştu. Türkiye'nin mühendisleri, işçileri, tersanelerinin 10 yıl önce hayal dahi edilemeyen projeleri, bugün büyük bir başarıyla hayata geçirdiğini belirten Erdoğan konuşmasını, "Dünya denizlerinde, okyanuslarında artık bizim bayrağımızı taşıyan gemiler güvenle ve gururla seyrediyor. Sorunları tek tek aşacağız, engelleri aşacağız ve hep birlikte Türkiye'ye yaraşan, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeye yaraşan bir denizcilik sektörünü daha yukarılara taşıyacağız. Kaptan Arif Bayraktar gemisinin yolu açık olsun, bahtı açık olsun, İnşallah rüzgarınız bol olsun diyorum" diye sonlandırdı.