Erdoğan: Sigara içmek isteyenlere zehir odaları yapılsın, orada içsinler

Başbakan Tayyip Erdoğan, sigaranın zararları konusunda yaptığı açıklamada, "İlla sigara içmek isteyenlere, zehir odaları yaparlar, gider orada içerler" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, 2012 Türkiye Küresel Yetişkin Tütün Araştırması sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda konuştu.

Erdoğan şöyle dedi:

"Dumansız havayı koridorlarımızda yaşamaya başladık. Toplumun büyük çoğunluğunun sigara yasağını sahiplendiğini görüyoruz. Niçin azınlık çoğunluğa tahakküm etsin? Azınlığın hukukunu korumak da bizim görevimiz. Tütün ve alkol konusunda anayasanın amir hükmüne uyuyoruz. Gittiğim yerde vatandaşın elinden sigarayı alıyorum. Ben zorla değil anlaşarak sigara bıraktırıyorum.

Evde benim şimdi Başbakanlık'ta ciddi sayıda birikmiş sigara paketlerim var. Dünya Sağlık Örgütü sigara için yüzde 75 vergi tavsiye ederken biz 82 uyguluyoruz. Nargile ve sigara tarzındaki tüm ürünleri tütün kapsamına aldık. Dumansız hava sahası kampanyaları milletimiz nezdinde itibar gördü. 76 milyonun sağlığı için gereken tedbirleri almak zorundayız. Biz yola çıkarken 'her şey insan için' dedik.''





'Zehir odası yaparsın orada içerler'



Biz yasayı çıkardık ama bakıyoruz birçok restoranda sigara içilmeye devam ediyor. 'Ben 5 bin lira öderim, devam ederim' diyor. Sen öyle diyorsan biz de çok daha farklı cezaları düşünürüz. Bu da seni ta kapatmaya kadar götürür. Kusura bakma.

İlla sigara içmesi gerekenler varsa onlara bir zehir odası yaparsın orada girer içerler. Dünyada bunun uygulaması var zaten. Uluslararası havalimanlarında da bu var. O özel odanın içerisine girer orada sigarayı içer çünkü öbür taraftakilerin rahatsız olmaması lazım.



'Alkolü yasaklamadık, yeni bir çerçeve ortaya koyduk'



Geçtiğimiz günlerde alkolle ilgili de bir yasa çıkarttık. Biz alkolü mü yasakladık, hayır biz bir tercih ve yeni bir çerçeve ortaya koyduk. Okullara 100 metre mesafede alkol satışı olmayacak. Camilere mabetlere 100 metre mesafede alkol satışı olmayacak.

Dedik ki, bundan böyle alkol satışı akşam saat 22.00 sabah 06.00 bu arada yapılamayacak. Benzin istasyonlarından alkol satışı yapılamayacak. Aynı şekilde belli bir yaş altındakilere satış yapılamayacak. Buna benzer başka şeyler. Bunu farklı yerlere çekiyorlar. İfadelerimizden sağolsun, esinlenenler oluyor. Bu şekilde yetişecekler.



'Memnunum, gündem oluşuyor'



Bir başbakan konuşuyorsa, oradan bir şeyler almaları gerekiyor. Böyle bir şey aldıkları için de memnunum, çünkü gündem oluşuyor. Bir başbakan gündem oluşturmuyorsa o görevde bulunmasın zaten. Bu da bizi geleceğe yönelik gayet güzel bir hedefe doğru taşıyor.

Hiç kimse kusura bakmasın bizim için esas olan milletimizin tamamının menfaatidir. Sırf birilerinin keyfi bozulacak diye milletimizin tamamının geleceğini korumaya yönelik adımlar atmaktan geri durmayacağız.''