-ERDOĞAN, ŞENER'İ KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakanlık Merkez Bina'daki kabulde, Sadri Şener, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı iki farklı Trabzonspor forması ve Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonun kadrosunun fotoğrafının yer aldığı bir plaket, Başbakan'ın torunları için de 3 tane Trabzonspor forması hediye etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sadri Şener'e neden beraberinde futbolcu getirmediğini sordu ardından da başkan ve beraberindeki heyete kravat hediye etti. -SADRİ ŞENER'İN AÇIKLAMALARI- Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, kabul sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, statlarının Şampiyonlar Ligi maçı oynamak için uygun olmadığını ve yeni stat yapımıyla ilgili olarak bu randevuyu talep ettiklerini söyledi. Stadın yapılmaması halinde Şampiyonlar Ligi maçlarını mecburen İstanbul'da oynamak zorunda kalacaklarını, ancak Trabzon halkını geride bırakamayacakları için stadı en kısa zamanda yetiştirmeye çalışacaklarını belirten Şener, ''Kulübümüzün bulunduğu yer hava alanı geliştirme sahası içine katıldığı için oradan çıkmamız gerekecek. Stat projesinde kulübün idari yapılarının stadın altına konulabilmesini talep ettik. Buradan da mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Alternatif stat bildirmek zorundayız. Geçen sene Bursaspor'un da yaptığı gibi Olimpiyat Stadı'nı bildireceğiz ama stadı yetiştiririz diye umuyorum'' dedi. Şener, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmede kendisine '4 maç kaldı, iyi oynayan şampiyon olsun' dediğini ifade ederek, ''Biz de iyi oynuyoruz, herhalde bizi kastetti. Kalan 4 maçın ne getireceği belli olmaz. Dün gördük, 3-1 bitebilecek bir maç, 5-3 bitti. Şimdi Fenerbahçe'nin kaybetmesini bekleyeceğiz'' diye konuştu. Sadri Şener, Bucaspor ile Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, ''Penaltı, penaltı değildi. Adam kolunu kesip atacak değil ya'' yanıtını verdi.