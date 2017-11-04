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Spor

Erdoğan Şenay'ın cenazesi yarın

İSTANBUL-(DHA)  Spor yazarı,TFF eski asbaşkanlarından, işadamı  Erdoğan Şenay'ın vefat haberi spor ve iş dünyasında büyük üzüntüye yol açtı

04 Kasım 2017 14:17

İSTANBUL-(DHA)  Spor yazarı,TFF eski asbaşkanlarından, işadamı  Erdoğan Şenay\'ın vefat haberi spor ve iş dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Merhum Şenay\'ın cenazesi, pazar günü Teşvikiye Camisi\'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazınının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.
ERDOĞAN ŞENAY KİMDİR ?
1938 yılında İstanbul’da doğan Şenay, Çapa Kulübü’nde futbolcu ve yönetici olarak görev almış spor yazarlığına Tercüman Gazetesi’nde başlamıştı. Daha sonra Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar yazılar yazan Şenay, Futbol Federasyonu’nda da etkin görevler almıştı.  Erdoğan Şenay, amatör sporun güçlenmesi ve futbolun çağdaş biçimde uygulanması yolunda da büyük çaba harcamıştı.

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