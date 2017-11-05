İSTANBUL (DHA) - Vefat eden Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski yöneticilerinden, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi, duayen spor yazarı Erdoğan Şenay\'ın cenazesi toprağa verildi.

Şenay\'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi\'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı\'na defnedildi.

Cenaze namazına, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, teknik direktör Mustafa Denizli, spor medyasından birçok kişi, Şenay\'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

