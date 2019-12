Erdoğan: Şehitlerimizin vebalini ödeme yetkisini sana kim veriyor

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'genel af' önerisi için, "7 bine yakın polis ve asker şehidimizin olduğu Türkiye’de siz nasıl oluyor da genel aftan bahsedebiliyorsunuz? Size bu aklı, yetkiyi kimler veriyor? Kim bunların akıl hocası? Bu şehitlerimizin vebalini, kanının bedelini ödeme yetkisini sana kim veriyor? Böyle bir genel affa parlamentoda sandalyelerin yüzde 65’ine sahip Ak Parti karşı çıkar, ilk karşı çıkan ben olurum. Sadece biz değil, Türkiye ayağa kalkar" dedi.







Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir'in sorularını Diyarbakır'a giderken ANA uçağında yanıtladı. Metehan Demir'in "Akıl hocanız kim?" başlığıyla yayımlanan (29 Ağustos 2010) yazısı şöyle:













Akıl hocanız kim?





Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği genel af önerisine sert tepki gösterdi. Erdoğan, “7 bine yakın polis ve asker şehidimizin olduğu Türkiye’de nasıl oluyor da bundan bahsedebiliyorsunuz? Size bu hakkı kimler veriyor? Akıl hocanız kim? Bu şehitlerin vebalini, kanının bedelini ödeme yetkisini kim veriyor?” dedi. Erdoğan, böyle bir genel affın gündeme gelmesine tüm ülkenin tepkiyle ayağa kalkıp karşı çıkacağını söyledi. Erdoğan, nefeslerin tutulduğu 12 Eylül referandumu öncesinde Hürriyet’e başta Kılıçdaroğlu’nun genel af önerisi ve Diyarbakır mitinginde gündeme getireceği başlıklarla ilgili önemli mesajlar verdi. Konya’ya giderken Başbakanlık’a ait ANA uçağında sadece Hürriyet’i ağırlayan Erdoğan, Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu ve Ankara Temsilcisi Metehan Demir’in sorularını yanıtladı. Başbakan, BDP’nin gündeme taşıdığı Türk bayrağının yerine ikinci bayrak çekilmesi önerisine de şiddetle karşı çıktı. Erdoğan, “İkinci bayrak olmaz. Tek devlet, vatan ve millet vardır. Ama Türkü, Kürdü, Lazı, etnik kimliği ile övünebilir, ne sakıncası var” dedi. Başbakana yöneltilen sorular ve yanıtlar şöyle:















Söyleyebilmesini çok yadırgıyorum

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun genel af önerisi tartışıldı. Bugün de terör örgütü elebaşı Öcalan’ın bundan yararlanamayacağını açıkladı. Bu çıkışa ne diyorsunuz?





Bir siyasetçinin bunları söyleyebilmesini çok yadırgıyorum. Eğer bir genel aftan bahsediyorsan o muaf bu muaf diyemezsin. Genel af herkesi kapsar. Bunları söylerken işin nerelere varacağını düşünmek lazım. 7 bine yakın polis ve asker şehidimizin olduğu Türkiye’de siz nasıl oluyor da genel aftan bahsedebiliyorsunuz? Size bu aklı, yetkiyi kimler veriyor? Kim bunların akıl hocası? Bu şehitlerimizin vebalini, kanının bedelini ödeme yetkisini sana kim veriyor? Böyle bir genel affa parlamentoda sandalyelerin yüzde 65’ine sahip Ak Parti karşı çıkar, ilk karşı çıkan ben olurum. Sadece biz değil, Türkiye ayağa kalkar. Referandumda halkımızın genel af talebine, CHP’nin bu zihniyetine gereken dersi vermesi lazım. Bu vebali kimin adına ödeyeceksin? Herşeyden önce günahtır. Bu sözleri söyleme cüretini nasıl bulacaksın?















Diyarbakır’dan evet bekliyorum

3 Eylül’de Diyarbakır mitinginizde ne mesajlar vereceksiniz?

Diyarbakır’dan ve Güneydoğu’dan Türkiye’nin genelinde olduğu gibi ‘evet’ çıkmasını bekliyorum ama oranlara girmem. Şunu da açıkça ifade edeyim. Bu bir güven oylaması değildir, çünkü bu bir Ak Parti projesi değildir. Bu bir millet projesidir. Darbe anayasasının Türkiye’den silinmesidir. Bu anayasa değişikliğine hiç kimse şu partinin projesi diyemez. Bu TBMM’den onaylanarak geçmiş ve Anayasa Mahkemesi’nden de referandum sürecine kadar gelmiştir. Bu artık Türkiye’nin projesidir. Buna ‘hayır’ diyerek eline ne geçecek?















24.5 katrilyon yatırım yaptık

BDP de bu gezinizi yakından takip edecek deniliyor.





Doğu ve Güneydoğu Bölgesi ekseninde şu anda üzerimizde ve kamuoyunda psikolojik baskı kurmak yoluyla beklentiler anlamında çıtayı özellikle yükseltmek istiyorlar. Bunu PKK ve diğer benzeri bağlantılı oluşumlarda görüyoruz. Benim bölgeye yönelik verdiğim mesajlarda bugünle 2005 Ağustos’u arasında bir fark yok. 7.5 yıllık süreçte bölgeye ekonomik sosyolojik ve demokratik anlamda cumhuriyet tarihinde görülmemiş yatırımlar yapılmış, adımlar atılmıştır. 24.5 katrilyon bu bölgelerimize yatırım yapıldı. Eğitimden sağlığa; altyapıdan tarıma, köy destek programlarına yol, su, elektrik getirilmesine dek cumhuriyet tarihinde böyle bir yatırım hamlesi görülmüş müdür? Bunları söyleyenler rica ediyorum elini bir vicdanına koysun. Sürekli bir propaganda yapılıyor. Bölge insanımız olanları görmüyor mu, onun için yapılanları fark etmiyor mu? Güneydoğu ile ilgili mesajlarım şudur: Öncelikle etnik milliyetçiliğe karşıyız. Yaradılanı severim yaradandan ötürü.













On yılların eksiğini ödüyoruz

Devlet tüm vatandaşlarına Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak ne olursa olsun eşit seviyede yakın ve yardımcı olmalıdır. Batı’daki ve Güneydoğu’daki kardeşimin birbirinden farkı yoktur. Eksiklerin giderilmesi için tüm gücümüzle çalışmaya da devam edilecektir. Bölgesel milliyetçilik bizim politikamızda asla yer almaz. Doğuyla batı; kuzeyle güney Türkiye’nin her bir kilometrekaresinin Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesine taşınması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu bölgelerde yaşayan kardeşlerimiz, Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan kardeşlerimiz hiç farklılık hissetmesin. Biz buralarda birkaç yılın değil onyılların eksiğini ödüyoruz, kapatmaya çalışıyoruz. Dinsel milliyetçilik anlamında da kimse bu ülkede adım atamaz buna izan vermeyiz, biz karşı çıkarız. Evet bugün belki Müslümanlık dışında diğer dinlerin oranı yüzde 1.5 oranında ama ülkemizde Alevi, Sünni gibi mezheplerin ciddi oranları var. Bu noktada kesinlikle bir ayrım söz konusu değildir. Hiçbir zaman bunların sayımı, ayrımı olmaz, olamaz. Buna gitmedik gitmeyeceğiz.













Türk Türklüğü ile Kürt Kürtlüğü ile

Peki sizin Güneydoğu mesajlarınız hangi noktalarda odaklanacak?





Öncelikle tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet. Bunun ötesine gidemeyiz. Bu ülkenin her metrekaresi aynı standartta. Her insanımız devletin gözünde aynı seviyede eşit haklara sahiptir. Eksiklerimizi bilerek, ilk günden bu yana ülkemizde her bölgesini belli bir yere getirmek için elimizden geleni yaptık. Yedi yılda 12 bin 200 kilometre bölünmüş yol, ağırlığı Doğu ve Güneydoğu’da olmak üzere 150 bin derslik açtık. Güneydoğu’nun en ücra köyünden bugün hasta alabilecek helikopterlerimiz var. Bunlar geçmişte ne zaman oldu? Tek millet diyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kapsamında hepimiz bu ülkenin evladıyız. Sen şimdi çıkıp niye ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım’ demekten çekiniyorsun? ‘Ben Kürdüm’ de bununla övün. Bundan doğal daha ne olabilir? Kürt Kürtlüğü ile Türk Türklüğü ile Çerkez de Çerkezliği ile tabii ki övünecek. Sana kim, ne diyor?













Bayrak yanına 2. bayrak olmaz

BDP’nin ikinci bayrak önerisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?





Açıkça söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde şanlı bayrağımızın yanında ikinci bayrak olmaz bu düşünülemez. Bunun demokratik taleplerle ilgisi yok. Unutmasınlar o bayrağımıza al rengini veren kanda bu ülkeyi oluşturan tüm Türk, Kürt ve diğer kardeşlerimizin kanı var. Siz şimdi kalkıp niçin ikinci bayrak gibi bir yola gidelim diyorsunuz. Bu birlik beraberliği bozar.