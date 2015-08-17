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Erdoğan şehit cenazesinde konuştu: Ne mutlu şehidin ailesine!

'Peygamberlikten sonar en yüce makam. Makamların yücesi olan böyle bir makama Ahmet kardeşimiz ulaşmış durumda'

17 Ağustos 2015 01:51

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İnanıyoruz ki şehadet makamına ulaşmış olan bu şehidi uğurluyoruz. Ne mutlu onun ailesine, ne mutlu onun tüm yakınlarına" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK  mensuplarınca düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Özel Harekat Şubesi'nde görevli komiser Ahmet Çamur'un Trabzon'un Çaykara ilçesindeki cenaze törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kendisine silah doğrultana, askerimizin de polisimin de vurma yetkisi vardır, bu kesindir. Yüzlerce teröristi askerimiz polisimiz aslında gömmüştür. Yeterli mi yeterli değil. Bu mücadele devam edecek. Rehavete kapılmak yok. Kıyamete dek bu mücadele sürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe merkezine gelişinde ilk olarak cenaze töreni için bekleyen şehidin yakınlarına taziyede bulundu. Taziye sırasında şehit yakınlarının "Polise ve askere vur emri verilsin" demesi üzerine Erdoğan "Bir dakika dinleyin, şu anda polisin de askerin de vur emri var" diyerek cevap verdi. Erdoğan'a şehidin yengesinin "Bizim evden sana 6 oy verdik, şehidin kanını yerde bırakma" demesi dikkat çekti.

Ardından ikindi namazının ardından Çaykara Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Erdoğan'ın damadı AKP İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, eski bakanlardan Eyüp Aşık, AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cenaze namazı sonrasında Erdoğan, cenazeye katılanlara yönelik bir konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasına "Musallada cenaze namazını kıldığımız Ahmet kardeşimizi ebedi yolculuğuna herhangi bir mevta gibi uğurlamıyoruz. İnanıyoruz ki şehadet makamına ulaşmış olan bu şehidi uğurluyoruz. Ne mutlu onun ailesine, ne mutlu onun tüm yakınlarına. Peygamberlikten sonar en yüce makam. Makamların yücesi olan böyle bir makama Ahmet kardeşimiz ulaşmış durumda. Terör denilen bir bela ile karşı karşıyayız. Bazı şeyler biliniyor bazı şeyler bilinmiyor. Değerleri kardeşlerim kendisine silah doğrultana askerimizin de polisimin de vurma yetkisi vardır, bu kesindir. Yüzlerce teröristi askerimiz polisimiz aslında gömmüştür. Yeterli mi yeterli değil. Bu mücadele devam edecek. Rehavete kapılmak yok. Kıyamete dek bu mücadele sürecektir. Bir tarafta hak olacak, bir tarafta batıl olacak. Bunlar batılın askerleridir. Bu batılın askerlerine karşı da bu mücadeleyi milletle hep beraber sürdüreceğiz. Bilesiniz ki er yada geç bu konuda hakka teslim olanlar galip gelecektir" ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından Çamur'un cenazesi ilçeye bağlı Soğanlı mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

 

 

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