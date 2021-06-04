Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz, Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir" açıklamasını yaptı.

"Şehirlerimize kazandırdığımız her bir caminin ülkemizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olduğuna inanıyorum"

Erdoğan, Zonguldak’taki Uzun Mehmet Camisi'nin açılış programında konuştu.

"Şehirlerimize kazandırdığımız her bir caminin ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olduğuna inanıyorum. Minareler süngü, kubbeler miğfer, Camiler kışlamız, müminler asker, Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Fetih mirası olan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması işte bu bakımdan önemli ve anlamlıdır. İstanbul Büyük Çamlıca da Anadolu yakasından Boğaz’ı selamlayan bir abide olarak inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır.

Millet Camii ile Ulus'ta ibadete açılan cami de abide serlerdir. Taksim Cami de medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir. Yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Uzun Mehmet Camii'nin yüksekliği 71 metreyi bulan minaresi, hatları ile özel bir eser olan caminin mihrap cephesindeki 'Ya Allah' hattı şehre ve adına yakışır şekilde kömürle yazılmıştır.

Buranın ismi Uzun Mehmet… Kömürü bulan… Eğer biz bir yere bir isim veriyorsak onun bir anlamı var. 2 asır önce sahilinden sadece tahta iskelesi bulunan bir koydan bugünkü Zonguldak’a uzanan süreçte kömürün nasıl önemli bir rolü sahip olduğunu en iyi bu şehrin insanları bilir.

Milletimizin asırlardır bükülemeyen bileğinin, gücünün gerisinde birliği, beraberliği vardır.

Malazgirt Zaferi’nden 15 Temmuz’a kadar geçen süreçte çağlar değişse de milletimize karşı duyulan husumetin derinliği ve kullanılan araçların kirliliği hiç değişmiyor. Ezanlardan rahatsızlık duyanlar, bayrağımıza tahammül edemeyenler, binlerce yıllık devlet geleceğimizle başa çıkamayanlar milletimizin birliğini, beraberliğine saldırmaya başladılar. Camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar. Cami nedir, cami cem olunan yerlerdir. Müminler burada kardeş olurlar.

FETÖ'den PKK'ya kadar ne kadar terör örgütü varsa milletimizin diyanetine dinine saldırmışlardır. Ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin inancına saldırmıştır. Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Aynı yolu takip edenlerin ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sapkın akımlar üzerinden yıkımlara boğanlar aynı oyunu Türkiye üzerinden oynamak için çok uğraştılar. Milletimiz bu fitnelere geçit vermemiş, hepsini bünyesinden söküp atmıştır. Bunun için camilerimize, kıldığımız namazların ifade ettiği kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız.

"Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir"

Aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kast edenleri hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur. Camilerimiz bu mücadelemizin kaleleri olarak milletimizin hizmetinde olmayı sürdürecektir. Ben Zonguldaklıya inanıyorum, ben Devrekliye inanıyorum. Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir. Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi de vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu. "