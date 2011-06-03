Erdoğan seçim yasaklarına takıldı

T24 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya arasında yüksek hızlı tren test sürüşlerinin yapıldığını anımsatarak, ''Aslında ben bugün, Konya'ya yüksek hızlı trenle gelmeyi planlamıştım ama takvimde bir yanlış yaptık, maalesef seçim yasakları nedeniyle... Deneme sürüşlerini başlattık. Bugün Konya'ya yüksek hızlı trenle gelemedim ama yüksek hızlı trenin bize nasıl sükse yaparak gittiğini gördüm'' dedi.



Erdoğan, partisince Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.



Başbakan Erdoğan, ''Mübarek üç ayların, ramazanın müjdecisi recep ayının, Konya'ya, Türkiye'ye millette ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi'' dileğinde bulundu.



Konya'ya özgü, Regaip Kandili'nde yapılan geleneksel şivlilik kutlamasına ilişkin alanda bulunanlara ''Dün çocuklar şivlilik istedi mi, çocuklara şivlilik verdiniz mi'' diye soran Başbakan Erdoğan, şunlarnı söyledi: ''Elbette, Konya'ya gelmişken, Konya'da doğmuş, Konya'da yetişmiş, Konya'nın havasını teneffüs etmiş tüm alimleri, arifleri, fazilet sahibi ulu insanları, rahmetle, minnetle yadediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, Şems-i Tebrizi'nin, Sadrettin Konevi'nin, Muhiddin İbni Arabi'nin, Sultan Veled'in, Eflaki'nin, Kadı Siraceddin'in, Şeyh Edebali'nin, Ahi Evren'in üzerine olsun diyorum. Büyük Selçuklu sultanları Alaaddin Keykubat'ı, Kılıçarslan'ları, Celalettin Karatay'ı aynı şekilde rahmetle yadediyorum. Elbette Mevlana, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'ye, sadece Konya'yı değil, Türkiye'yi, dünyayı ışığıyla aydınlattığı için Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.'' Erdoğan, sözlerini ''Bu arada, ilminden, feyzinden, vaazlarından hepimizin ziyadesiyle istifade ettiğimiz, Tahir Büyükkörükçü hocamızı 5 Mart'ta Hakk'a uğurladık. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun, Allah'ın rahmeti üzerine olsun diyorum'' diye sürdürdü.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Konya için ''Bir başkent daima başkenttir. Ne kadar susturulursa susturulsun, yine konuşur'' dizelerini yazdığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Evet, bu kadim Selçuklu başkenti, oradan aldığı asaleti hiç bir zaman kaybetmedi. Konya, Selçuklu'dan miras aldığı yiğitliği, mertliği, hoşgörüyü, ilim ve irfanı hiç bir zaman terketmedi. Konya, alimleriyle, sultanlarıyla, kumandanlarıyla olduğu kadar, şehitleriyle de her zaman bize örnek oldu. Bize rehberlik ettiği için Konya;ya şükran borçluyuz. Bizim önümüzü aydınlattığı için Konya;ya minnet borçluyuz. Biz, Konya;ya hizmeti bir ibadet olarak görüyoruz. Son nefesimize kadar da Konya'ya hizmet etmeye devam edeceğimize söz veriyoruz.'' YÜKSEK HIZLI TREN En son 17 Aralık'ta, Şeb-i Arus'ta Konya'ya geldiğini anımsatan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Hazreti Mevlana'nın vuslatı vesilesiyle geldiğimiz Konya;da, o gün Konya Büyükşehir Belediyesinin, TOKİ'nin yaptırdığı okulların, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının açılışını birlikte gerçekleştirdik.

Aslanda ben bugün, Konya'ya yüksek hızlı trenle gelmeyi planlamıştım. Ama takvimde bir yanlış yaptık, maalesef seçim yasakları nedeniyle deneme sürüşlerin başlattık. Bugün Konya'ya yüksek hızlı trenle gelemedim ama yüksek hızlı trenin bize nasıl sükse yaparak gittiğini gördüm. Biliyorsunuz hattı tamamladık. Test sürüşlerini de tamamlandık. 250 kilometre hız için sertifika alındı. Şu anda Ankara Konya Yüksek Hızlı Treni artık yolcu taşıyacak hale geldi. Bilgisayar yazılımıyla ilgili çalışma devam ediyor. Kısa sürede onu da tamamladığımızda, artık hızlı treni sizlerin hizmetine girecek.'' İlk etapta hızlı trenin, saatte 160 kilometre hızla hizmet vereceğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu da, Ankara Konya arasını 1 saat 50 dakika sürede almayı mümkün kılacak. Zamanla ve güvenli şekilde sürat artacak. Saatte 250 kilometreye çıktığımızda, Ankara Konya arası 1 saat 30 dakika olacak. 300 kilometreye ulaşınca da 1 saat 15 dakikada Ankara'dan Konya;ya, Konya;dan Ankara;ya ulaşım mümkün hale gelecek.

Konya-Eskişehir, tamamlandığında Konya-İstanbul, Konya-Sivas hatlarımız da işlemeye başlayacak. Konya Türkiye'nin dört bir yanına artık çok yakın bir şehir haline gelecek. İnşallah, programım elverirse, hızlı trenin yolcu taşımaya başlayacağı açılışı da ben yapacağım, Konya'ya bir kez daha geleceğim. Şimdiden yüksek hızlı trenimiz hayırlı olsun.''

