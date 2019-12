-ERDOĞAN: SEÇİM EKONOMİSİNE TEVESSÜL ETMEYECEĞİZ ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu genel seçimlerde de disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Seçim ekonomisine tevessül etmeyeceğiz'' dedi. Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK), Rixos Otel'de düzenlenen 18. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bugün iktidarda milletin hakkını savunan, hukukunu koruyan, milletin kaynaklarını, ülkenin potansiyelini hassasiyet içinde değerlendiren bir hükümet bulunduğunu söyledi. İktidarları boyunca toplumun her kesiminin şartlarını imkanlar ölçüsünde iyileştirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Erdoğan, ekonomik büyümeyi, zenginleşmeyi her kesimde adil biçimde dağıtmanın mücadelesini verdiklerini ve buna aynı şekilde devam edeceklerini vurguladı. İMKB'nin, 12 Eylül sabahından itibaren tarihi rekorlar elde ettiğine dikkati çeken Erdoğan, göreve geldiklerinde on binlerde olan borsanın, şu anda 64 bin rakamını aşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Erdoğan, şunları söyledi: ''İnanıyorum ki, her alanda daha güzel haberler almaya devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkarımızın her dönemde en büyük beklentisi, unutmayalım, istikrar ve güvendir. Bu iki kelime, kalkınmanın, büyümenin sihirli iki kelimesidir. Mali disiplinden taviz vermeksizin, istikrar ve güven içinde inşallah, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkan bir Türkiye'yi hep birlikte hazırlayacağız. 8 yıl boyunca hep bu kararlılığın içinde olduk. Önümüzdeki dönemde de siyasette, ekonomide, dış politikada olsun, istikrar ve güveni sarsacak hiçbir eyleme, girişime müsaade etmeden yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.'' İktidarları döneminde 2 yerel ve 2 genel seçim ile 2 halk oylaması gerçekleştirildiğini anımsatan Erdoğan, bunların hiçbirinde mali disiplinden taviz vermediklerini, para politikalarını askıya almadıklarını, popülizm tuzağına düşmediklerini belirtti. Başbakan Erdoğan, ''Seçim öncesi rüşvet dağıtanlardan, bol keseden vadedenlerden olmadık. Son halk oylamasında da bu tavrımızı net olarak ortaya koyduk. Ekonominin dengelerini sarsacak hiçbir girişim içinde olmadık. Genel seçimlere 9 ay gibi bir süre kaldı ve biz bu genel seçimlerde de disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Seçim ekonomisine tevessül etmeyeceğiz'' diye konuştu. -BORÇLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA- Hükümetleri döneminde kredi ve BAĞ-KUR borçlarının yeniden yapılandırıldığını, sicil affı uygulamasıyla Merkez Bankası nezdindeki negatif kayıtları devre dışı bıraktıklarını ifade eden Erdoğan, ''TESK'in iftar yemeğinde esnafımıza, bir söz vermiştim. Borçlarla ilgili bir çalışma yapacağımızı ifade etmiştim. Şu anda arkadaşlarım, Başbakan Yardımcım Sayın Babacan nezaretinde çalışmaları başlattılar, devam ediyor. Öyle zannediyorum ki, bu yapılandırma çalışmaları, ekim, bilemediniz kasım ayında inşallah nihayete erecek, esnaf ve sanatkarların kamuya olan vergi, sigorta ve BAĞ-KUR borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir çerçeve oluşturmuş olacağız'' diye konuştu.