Erdoğan, seçim döneminde teşekkür mitinglerine ara mı verecek?

Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, AKP'nin üst düzey yöneticilerinden bir isme dayandırdığı bilgiye göre, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin 7 Haziran'daki genel seçimler için başlatacağı mitingler dolayısıyla farklı illere düzenleyeceği teşekkür ziyaretlerine ara vereceğini" öne sürdü.

Sarıkaya'nın Habertürk'te "Mitinglere seçim arası" başlığıyla yayımnlanan (3 Şubat 2015) yazısının ilgili kısımları şöyle:

Mitinglere seçim arası

Afyon'da önceki gün tamamlanan 'seçim istişare' toplantısı sonrası AK Parti'nin bu alandaki etkin ismine bu soruyu yönelttiğimde, 'konu üzerinde daha önce durduklarını' bildirip ekledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız seçim mitingleri başladığı andan itibaren illere gerçekleştirdiği teşekkür mitinglerine ara verecek. Böyle olmasının çok daha yararlı olacağına inanıyoruz. Zaten daha önce bu konuda mutabakata da varılmış."

Ancak bu noktada kalmadı, konjonktürün getirdiği şartlara göre Erdoğan'ın kürsüye çıkmaktan da geri durmayacağının altını çizdi. Bunun ne olabileceğini de yine kendisi açıkladı: "Muhalefet kendisini hedef alırsa cevap vermemezlik edemez... Ama konsept olarak seçim propagandasının ana, başat sürükleyicisi, ağırlıklı unsuru Sayın Davutoğlu olacak."

Kılıçdaroğlu eleştirmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırşehir'deki konuşmasını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Anayasamızda temel bir kural var, cumhurbaşkanın tarafsızlığı… Cumhurbaşkanı bütün vatandaşlara bütün siyasi partilere eşit mesafede olmak zorundadır. Eşit mesafede olacağının sözünü TBMM'de verdi. Nasıl verdi? 'Namusum ve şerefim üzerine ant içerim' diyerek bitirdi. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir insan tarafsızlığı konusunda namusu ve şerefi üzerine ant içmişse biz gereğinin yerine getirilmesini isteriz. Altını çiziyorum namusu ve şerefi üzerine ant içmişse tarafsız olmasını isteriz. Yoksa o koltuktan ayrılsın. AKP'nin eşbaşkanı olarak görev yapabilir." şeklinde bir açıklama yapmıştı.