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Politika

Erdoğan, Schröder'in doğum gününe katıldı

Başbakan Erdoğan, Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder'in 65. doğum günü kutlamasına katıldı.

19 Nisan 2009 03:00

Başbakan Erdoğan, Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder'in 65. doğum günü kutlamasına katıldı.

Hannover yakınlarındaki Isernhagen kasabasındaki Seefugium isimli tatil ve seminer merkezinde verilen yaşgünü partisinde, Erdoğan’ın yanı sıra siyaset dünyasından önemli isimler de vardı. Çok sıkı güvenlik önlemleri alınan yaşgünü partisine Schröder’in yakın arkadaşı Carsten Maschmeyer ve ünlü Alman sinema sanatçısı hayat arkadaşı Veronika Ferres ve rock grubu Scorpions’tan Klaus Meine, Iran kökenli cerrah Madjij Samii de katıldı.

Schröder’in yaşgünü partisini düzenlediği merkeze komşu olan bir Alman evin bahçesinin ön cephesine üzerinde "Vergi paralarıyla özel partilere hayır" pankartı astı. Yaşgünü partisine davetli olan Rusya Başbakanı Putin ve Fransa’nın eski Devlet Başkanı Chirac partiye gelmedi.

ATA uçağı ile dün Hannover-Langenhagen Havalimanı’na inen Erdoğan’ı, Schröder bizzat karşıladı. Schröder, Başbakan’a eşlik ederek otele kadar geldi. İkili otelde yarım saatlik bir görüşme yaptı.

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