Erdoğan: Sayın Kılıçdaroğlu, sana bu şakayı kim yaptı?

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yöneltilen soruları duymazdan geldiğini ifade ederken, ÖSYM Başkanı Ali Demir'e gönderilen ve Devlet Bakanı Hayatı Yazıcı adıyla gönderilen e-mail hakkında, "Sayın Kılıçdaroğlu, hem biz, hem kamuoyu çok merak ediyoruz. Allah aşkına senin eline ÖSYM ile ilgili o maili kim tutuşturdu? Sana bu şakayı kim yaptı?" dedi.
Partisinin Uşak Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan mitingine kızı Sümeyye Erdoğan ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ile gelen Başbakan Erdoğan, Uşak'ın efeler, yiğitler, kahramanlar şehri olduğunu, Uşak'ın ''aşıklar'' demek olduğunu belirtti.
Adnan Menderes'in bütün hayatını CHP'nin zulmüne, baskısına, yalan ve iftiralarına karşı mücadeleyle geçirdiğini, kendisine her türlü iftiranın atıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
''Benim değerli kardeşlerim, 87 yaşında, ömrünü Menderes istismarıyla geçiren bir zat, şu anda CHP'ye akıl hocalığı yapıyor. Yav Allah aşkına Menderes'in kemikleri sızlamaz mı? Hasan Polatkan'n kemikleri sızlamaz mı? Fatin Rüştü Zorlu'nun kemikleri sızlamaz mı? Meğer neymiş biliyor musun? Meğer CHP ile bu beyefendi biri sağda, biri solda statükonun bekçiliğini yapıyorlarmış. 27 Mayıs'ta biri müdahaleye sahip çıkarken, 28 Şubat'ta bir başkası müdahaleye sahip çıktı. Şimdi 50 yıl sonra, geldiler statükonun bu iki bekçisi nihayet kol kola girdiler. Ey CHP, sen tarihin boyunca bu 87 yaşındaki zat ile her konuda karşılıklı atışmadın mı, onu suçlamadın mı? Uşak'tan soruyorum. Bu beyefendinin aşığı kesilen Sayın Deniz Baykal'a soruyorum, bu beyefendinin yol arkadaşı olan Sayın Kılıçdaroğluna soruyorum biri 'Menderes' diyerek sağdaki seçmeni istismar etti, bir diğeri, 'Kahramanmaraş, Çorum, Sivas, 1 Mayıs, 3 gencin idamı' diyerek, tüm Alevi kardeşlerimi de istismar etti. Bunlar meğer biri sağda, biri solda statükonun bekçiliğini yapıyorlarmış.''Özür bekliyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan söylediği ''yalanlardan'' dolayı özür dilemesini beklediğini, ''bizden, milletten, tüm Müslümanlardan özür dilemesini'' beklediklerini, bu erdemi göstermediklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, asıl eşitliğin musalla taşında gerçekleştiğini, herkesin hesabını hesap gününde vereceğini, ak ve karanın o zaman belli olacağını belirtti. Erdoğan, ''Gömdükleri yer 2 metreküp yer yahu. Ben avantajlıyım 1,85 ile biraz daha fazla olabilirim'' dedi.Bugün tatil zor soru sormayacağım
Kılıçdaroğlu'na yönelttiği soruları duymazdan geldiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
''Şimdi kendisine bir soru daha yönelteceğim. Bugün pazar, tatil, zor soru sormayacağım. Hafta içinde cevap bekleyeceğim. Soru şu: Değerli kardeşlerim, Sayın Kılıçdaroğlu, hem biz, hem kamuoyu çok merak ediyoruz. Allah aşkına senin eline ÖSYM ile ilgili o maili kim tutuşturdu? Sana bu şakayı kim yaptı? İçinde 'Yeğenin' kelimesi geçen, uyduruk olduğu belli o maili sana kim verdi? Şu anda emniyet güçleri bu işi takip ediyor. O maili atan er, geç çıkacak meydana. Ama biz asıl size bu şakayı kimin yaptığını merak ediyoruz. 'Ben dürüstüm' deyip, 'Benim adım Kemal' deyip, 'Gandi' deyip SSK'ya yerleştirdiğin yakınlarını, nasıl batırdığını sormaya devam edeceğiz. Çünkü senin tüm o yaptıkların meydana çıkacak belgelerle.
Peki sen geçenlerde bir şeyi itiraf etmek zorunda kaldın. 'Yakınlarımızı almak suç mu?' Yahu bir başkasının bir tane, iki tane yakını çıksa kıyamet koparıyorsunuz. Sen 50, 60, 70, 80 yakınını akraba-i taallukatını yerleştireceksin, terör suçundan yargılanıp çıkanları yerleştireceksin, ondan sonra da konuşacaksın. Yasalara uygun mu? Yasalara uygun olsa da bu işin bir edebi, adabı var. Bak imtihanla almıyorsun, atamayla alıyorsun. Niye imtihanla değil de atamayla? Benim vatandaşlarım imtihanla girecek, şakır şakır başaracak.
ÖSYM imtihan yapamıyor, bunları da atamayla alalım. Kim bunlar açıkla, nerelere aldın? Açıkla. Diyor ki: Gelsin televizyona çıkalım. Sayın Kılıçdaroğlu, daha dur bakalım, sen amatör kümede oynuyorsun. Amatör küme kulübüyle Süper Lig kulübü biraraya getirilemez. Sen daha çıraklık safhasına girmedin, dur bakalım.''