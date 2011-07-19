Erdoğan: Şartlar değişti artık iyilik yok

T24

'Güzelyurt verilemez'

'İlişkiler donar'

'Kovalıyoruz, kaçıyorlar'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bugün yapacağı ziyaret öncesinde Kıbrıslı gazetecilerle AK Parti Genel Merkezi’nde kahvaltıda bir araya gelen Erdoğan önemli mesajlar verdi.“Bu millet asildir” diye konuşan Erdoğan, “Hiçbir yerde taviz vermemiz söz konusu değildir. Bizden bunu kimse beklemesin” dedi. Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas’ın, “Erdoğan’la Boğaz’da balık yiyelim sorunu çözeriz” yönünde yaptığı açıklamayla ilgili olarak ise, “Yorgo’yu alalım Eroğlu’nu da alalım. Burada benim misafirim olsunlar. Hristofyas da gelsin dörtlü olarak balığı yiyelim” teklifi yaptı.Milliyet'ten Sefa Karahasan imzalı habere göre, besleme tartışmalarına da değinen Erdoğan, Kıbrıslı Türklerle tek yürek olduklarına işaret etti ve “Şimdi bizim Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kardeşlerimizle aramızda bir ayrılık düşünelebilir mi?” sorusunu sordu. İşte Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs ziyareti öncesinde yaptığı açıklamaların ana hatları:(Şapkanızdan bir tavşan çıkar mı? sorusu üzerine) “Şapkadan bir tavşan bekliyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti’nde ben başbakan olduğum sürece ki 4 yıl sürem var. Çok açık net söylüyorum, mesela benim kitabımda artık Güzelyurt yok. Annan Planı’ndaki gibi Güzelyurt’a bakmıyorum. Güzelyurt tamamen Kuzey Kıbrıs’ındır. (Annan Planı’nda Rumlara veriliyordu) Karpaz’da zaten en ufak oynama yapılamaz. Onlar ibadet yapmaya gelmek isterlerse gelsinler. Daha farklı oturacağız masaya. Onlar hala Annan Planı’nın üzerine biz daha ne alırızı konuşuyorlar. Kusura bakmasınlar geçti o. Biz çok açık ve net söylüyoruz. Bir defa iki kesimli, eşit statüde ve iki devletli bir yapı kabul edilebilir olmalı. Kabul ettiler etmediler, artık kendileri bilir. Süre daraldı. Kuzey Kıbrıs verdiği sözü tuttu, bunu yaptığımız halde referandum neticesinde Kuzey Kıbrıs yüzde 65 “evet” Rumlar 75 “hayır” dedi.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dönem başkanı olacak. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dönem başkanlığında, kesinlikle kendileriyle görüşmeyiz. AB ile ilişkiler donar. 6 ay Türkiye-AB ilişkisi yoktur. Sadece biz Türkiye’den süreci seyrederiz. Rumlarla görüşmek bizim için söz konusu değildir. Tanımadığımız bir ülkeyle görüşmeyiz. Biz onlarla aynı masada oturmayı bile zul telakti ediyoruz BM’de. 2012 içerisinde bu iş bitecek mi bakalım.Bunlar 2012 içerisinde bu işi bitirdiler bitirdiler, bitirmediler artık başımızın çaresine bakmamız gerekecek. Bunu zaten onlar da biliyor. AB’yi Kıbrıs konusunda muhatap kabul etmiyoruz. AB, bunu kendi zeminine çekmeye çalışıyor. Biz diyoruz ki bu tamamen BM zemininde olacak. Bu da zaten AB’yi ciddi mana rahatsız ediyor.“Cenevre Zirvesi yapıldı, Sayın Eroğlu iyi niyetini ortaya koydu. Dördüncü zirve New York’ta olacak. Orayı da bir görelim. Çıkacak neticeden sonra ortaya çıkacak tablodan sonra tekrar oturacağız değerlendirmeleri yapacağız. Zaten dikkat ederseniz biz kovalıyoruz onlar kaçıyor. Benim Davos’ta söylediğim bir adım önde politikamız devam ediyor. Ben Papandreu’ya da söyledim. Garantör ülke olarak gel oturalım konuşalım. Eroğlu da olsun Hristofyas da. Bunun yanında BM sekreteri de olabilir. Hatta hatta İngilizleri de alalım. Ama cesaret edemiyorlar. Cesaret edemeyişlerinin sebebi yani burada iki devletlilik eşit statü bunların işlerine gelmiyor. Olması gereken bu.”