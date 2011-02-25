-ERDOĞAN SARKOZY İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin çok geniş çaplı bir zeminde yürüdüğünü ifade ederek, ''Temennim odur ki bundan sonraki süreçte yere sağlam basan adımları birlikte atalım. Bu geleceğimizi beraber inşa etmenin önemli bir adımı olacaktır'' dedi. Başbakan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile bir araya geldi. Erdoğan, Sarkozoy'i Başbakanlık Merkez Bina'nın önünde karşıladı. Erdoğan ve Sarkozy, daha sonra makam odasına geçerek, burada gazetecilere açıklamalarda bulundular. Sarkozy'e ''değerli dostum'' diyen Erdoğan, 19 yıllık bir süreçten sonra Türkiye'de bir Fransız Cumhurbaşkanını görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: ''Tabi G-20 dönem başkanı olarak ve bizler de bir G-20 üyesi olarak bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile gayet verimli geçen bir görüşme yaptılar. Şu anda da aramızda gerek ikili gerekse heyetler arası bir görüşmemiz olacak. Gerek G-20, gerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirme, Avrupa Birliği sürecini değerlendirme fırsatımız olacak. Tabii ben ailece de kendilerini ülkemizde görmek isterim. Fakat bunu daha sonra telefi edeceklerini söylediler. Temenni ederim ki en kısa zamanda bunu da gideririz. Türkiye-Fransa arasındaki ilişkiler tabii çok geniş çaplı bir zeminde yürüyor. Gerek NATO'da bulunan iki ülke ve bunun yanında ticari noktadaki ilişkilerimiz de çok ciddi. Geleceğe yönelik atabileceğimiz adımlar olabilir. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin tarihten gelen sürecinde Fransa'nın siyasi noktadaki ilişkileri Türkiye'yle çok çok geniş.''