Erdoğan: Sanattan ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü’nde sanatçı ve sporcular ile bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Sanat ve sporun öneminden bahseden Erdoğan, “Teessürle belirtmem gerekir ki Türkiye’nin gücü ve kapasitesiyle kültür, sanat ve spor alanında bulunduğumuz yer uyumlu değildir” dedi.

Sporda ahlakın önemine vurgu yapan Erdoğan, “İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Bu yaklaşımla bırakınız dünya çapında isimlere ve eserlere sahip olmayı, milletimizin asgari beklentilerini dahi karşılayamayız” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları, akıllara birkaç gün önce gazeteci Bilal Meşe’yi darp eden Arda Turan’ı getirdi. Turan, EURO 2016 sürecinde yayınlanan bir yazısı nedeniyle A Milli Takım uçağında Bilal Meşe’ye saldırmış, olayın kamuoyunda tepki çekmesi üzerine “Pişman değilim, kendimi kuş gibi hissediyorum” diyerek Milli Takım kariyerini sonlandırmıştı.