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Politika

ERDOĞAN: ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2010 10:17

-ERDOĞAN: ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2010 Dünya Basketbol Şampiyonu olacağına inandığını belirterek, ''Yeter ki final maçını da böyle yüreğimizle oynayalım'' dedi. Erdoğan, Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ve milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nu telefonla arayarak, Sırbistan galibiyeti dolayısıyla kutladı.  Alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, Turgay Demirel, Yunus Akgül ve Hidayet Türkoğlu ile telefonla görüşerek, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan karşısında alınan galibiyetten ötürü tebrik etti.  Başbakan Erdoğan, ''Türkiye'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Yeter ki final maçını da böyle yüreğimizle oynayalım'' ifadesini kullandı. 

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