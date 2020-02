Erdoğan: Sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyaç var

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Türkiye\'nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı var. Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyorum\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara\'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı törenine katıldı. Gülhane Külliyesi Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı. Erdoğan, yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi\'nin Türkiye\'de sağlık alanında faaliyet gösteren ilk yüksek kuruluş olduğunu belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde sağlık sektörünün üzerinde hassasiyetle durduklarını, en çok yatırım yaptıklarını ve en güzel neticeler aldıkları alanların başında geldiğini söyleyen Erdoğan, \"Eski hastanelerdeki o berbat görüntüleri çok iyi hatırlıyoruz. Özel hastanelerden hizmet almak ancak parası olanlara mahsus bir ayrıcalıktı. Parası çıkışmadığı için özel ya da devlet hastanelerinde rehin kalan, hatta ölüleri rehin kalan dönemleri çok iyi biliriz. Devlet hastaneleri kırk yamalı bohça gibi hizmet veriyordu. Hastanelerde hizmet değil tam bir sefalet görüntüsü vardı\" dedi.

‘HASTALARIN GÜNEYDOĞU VE DOĞU\'DA KIZAKLARLA ÇEKİLDİĞİ DÖNEMLER VARDI’

\"Biz çarpık sağlık sistemini tümüyle değiştirdik\" diyen Erdoğan, \"Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası kapsamına aldık. Kırk yamalı bohça gibi faaliyet gösteren hastaneleri 3 başlığa indirdik. Özel hastaneler için bir fark ücreti ödenmesi gerekiyor. Ama bu rakam ocaklara ateş düşüren şekilde değil. Toplam yatak sayısını 240 bine, doktor sayısını 231 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 928 bine yükselttik. Hastaların Güneydoğu ve Doğu\'da kızaklarla çekildiği dönemler vardı. Biz paletli ambulanslarla hastalarımızı taşır hale getirdik\" diye konuştu.

‘SAĞLIK BİLİMLERİNİ KURMA SEBEBİMİZ BUDUR’

Şehir hastanelerini sağlık hizmetlerindeki reformların zirvesi olarak gördüğün kaydeden Erdoğan, \"Şu ana kadar Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri ve Elazığ\'da 6 tane şehir hastanesi hizmete aldık. Bu arada Bilkent\'teki (Ankara) şehir hastanemizi de Aralık ayı sonu itibariyle açacağız. Her alanda yetişmiş sağlık personeline ihtiyacımız had safhada. Sağlık Bilimleri\'ni kurma sebebimiz de budur\" dedi.

‘SAĞLIKTA MİLLİLEŞME HAMLEMİZE DESTEK VERİLMELİ’

Sağlıkta millileşme konusuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı var. Hastalıkların teşhisinden tedavisine, ilaçların keşfinden üretimine, tıbbi cihazların geliştirilmesinden imalatına her alanda bunu başarmalıyız. Bugün hala ilaç hem tıbbi cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlı. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Sağlık harcamalarımızın önemli bir bölümü ürün veya lisans olarak ithal edilen ilaçlara cihazlara ödenen paralardan oluşuyor. Artık istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR\'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar. Bu beyin gücüne sahibiz. Şimdi biz uluslararası camiadan ülkemizde ortak üretime girebilecek marka firmaları buraya davet ediyoruz. Olumlu yaklaşımlar var. Bu adımları ülkemizde atacağız. Bunları kendimiz geliştirip ürettiğimizde hem sağlık ve sosyal güvenlik bütçemize binen yük azalacak hem cari açık azalacak, hem de ihracat yoluyla ekonomimize ciddi katkılar sağlayacağız.\"

Bu alanda çalışmaları izlediğini kaydeden Erdoğan, \"İlgili tüm arkadaşlarımızı her fırsatta ikaz ediyor, bütün bunlara rağmen hala yerli ve milli çizgiyi derinleştirebilmiş değiliz. Kendi bilim insanlarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızın yaptığı çalışmalara yeteri kadar destek verilmediğini üzüntüyle görüyorum. Bu konuda samimi çalışmalar yapan bilim ve iş insanlarımızı gerektiği şekilde desteklememiz gerekiyor. Bu destekleri vermeye hazırız. Buradan bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili kurumlarımızı bir kez daha ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemizi hiçbir bahaneye, mazerete sığınılmaksızın destek verilmelidir. Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyorum\" diye konuştu.



