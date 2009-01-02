Erdoğan: Sadaka kültürümüzde meşrudur

Muhalefetten ‘sadaka’ tepkisi

Erdoğan, “Sadaka kültürü diye bir şey tutturmuşlar bu ara. Arkadaşlar, bizim kültürümüzde sadaka meşrudur. Belediyenin yaptığının tabii bununla bir alakası yok” dedi. Erdoğan’ın sözleri muhalefetin tepkisini çekti.Erdoğan, dün AKP’nin bazı belediye başkan adaylarını açıklarken Ankara Belediyesi’nin 155 bin aileye yılda üç kez gıda ve temizlik malzemesi yardımı, 100 bin aileye kömür yardımı, her gün 55 bin aileye ekmek yardımı, 100 bin çocuğa yol ve kırtasiye yardımı yaptığını hatırlatarak şöyle dedi:“Bunları muhalefet hep eleştiriyor. Sadaka kültürü diye bir şey tutturmuşlar bu ara. Arkadaşlar, bizim kültürümüzde sadaka meşrudur. Belediyenin yaptığının tabii bununla bir alakası yok. Çünkü belediye bu hizmetleri yapmakla zaten mükelleftir. Aynı şekilde merkezi yönetim de bunu yapmakla görevlidir. Biz bunu yapıyoruz.”Fakir fukaraya kömür dağıtan bir iktidar ve bunu hazmedemeyen bir muhalefet olduğunu belirten Erdoğan, seçimden seçime kömür dağıtan bir iktidar olmadıklarını söyledi. Erdoğan, “CHP bunu yapamıyorsa bize ne. Tarihinde böyle görev üstlenmemişse bize ne. Bu ülkede kaymak takımı üretmek varsa bu onların özelliğidir. Biz, adil paylaşımı nasıl sağlarız onun gayreti içindeyiz” diye konuştu.CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, Erdoğan’ın sözleriyle ilgili olarak, şunları söyledi: “Sadaka bireysel bir şeydir. AKP devletin hazinesinden, kendi deyimleriyle ‘sadaka’ dağıtıyor. Sosyal devlet olarak sadaka değil ihtiyacı olanlara nakit yardım yapmalı. AKP bunu sadaka düzeyine indirmiştir. İhtiyacı olmayana kömür dağıtmak, yiyecek göndermek suretiyle seçim amaçlı kampanya yürütüyor. AKP bunu siyasi amaçla yapıyor. Bu, nakit olarak, insanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarından kaynaklanan hakları olarak yapılmalıdır.”DSP Genel Sekreteri Süleyman Yağız da “Başbakan hilafı hakikat (gerçek dışı) konuşmaya ve muhalefeti suçlamaya bayılıyor. Yine ‘Muhalefet iktidarı hazmedemiyor’ diyerek tarzını ortaya koydu. Tersine, iktidarın muhalefeti hazmedememesi sorunu vardır” şeklinde konuştu.