-Erdoğan: Sabrın sonu selamet olacaktır KAHİRE (A.A) - 14.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da Kasım 2011'de yapılacak genel seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek, ''İnanıyorum ki halkın iradesinin, halkın egemen olduğu bir demokratik parlamenter sisteme geçiş olacaktır. Tabii bu geçiş döneminin bazı sıkıntıları olabilir, olacaktır. Bunları sabırla karşılamak gerekir. Bu sabrın sonu selamet olacaktır'' dedi. Erdoğan, Mısır ziyareti kapsamında Yunus Emre Kahire Kültür Merkezi'nin yeni binasının açılışını yaptı ve burada Tahrir Gençlerini kabul etti. Kültür Merkezi'nin açılışına Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine, oğlu Bilal ve kızı Sümeyye Erdoğan ile kendisine eşlik eden bakan ve milletvekilleri de katıldı. Erdoğan'ın açılışa gelişi sırasında bir grup öğrenci Yunus Emre'nin ''Gel Gör Beni Aşk Neyledi'' şiirini seslendirdi. Başbakan Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada anlamlı bir günde bir araya geldiklerini dile getirdi. Kahire'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nin açılışı ile iki ülke arasındaki ilişkilerin bir adım daha ileri gideceğine inandığını ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Bu merkez iki ülke arasında farklı bir iletişim kurulması açısından da çok önemlidir'' dedi. Başbakan Erdoğan daha sonra Yunus Emre Kahire Kültür Merkezinde Tahrir Gençlerini kabul etti. Kız ve erkeklerden oluşan gençleri bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Sizler 25 Ocakta tarihin seyrini değiştirecek bir adıma öncülük ettiniz. Sizin bu adımınız adeta bizi 1453'e götürdü. Orada da bir genç karanlık bir çağı kapatıp aydınlık bir çağı açmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han... Burada da yine bir karanlık dönem kapandı. Bütün duamız, temennimiz inşallah bir aydınlık dönem başlasın, başlayacaktır.''