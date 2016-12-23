Erdoğan: Sabır, sabır, en sonunda ÖSO ile buraya girdik; El Bab hallolmak üzere, milletimizin endişesi olmasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TSK'nın Suriye'de ÖSO ile birlikte düzenlediği Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında şehit haberlerinin geldiği IŞİD'in bulunduğu El Bab'a yönelik operasyonlar hakkında "Bu terör belasını da toprağa gömeceğiz. Kilis’e bomba düşünce 'Neredesin hükümet?' diyorsun, gidince 'Dünyayı biz mi kurtaracağız?' Bunlar ne saf insanlar. Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz 'terörden arındırılmış güvenli bölge' diye bir açıklamayı başından beri yaptık. Sabır, sabır, en sonunda ÖSO ile buraya girdik. El Bab hallolmak üzere, milletimizin endişesi olmasın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, açılış programlarına katılmak üzere İzmir’e geldi. İzmir’in Aliağa ilçesinde Türkiye’nin ilk LNG santralini ve Tire ilçesinde Sütaş Üretim Tesisleri’nin açılışını yapmak üzere öğleden sonra havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, cuma namazını havalimanında birlikte kıldı. Namazın ardından Erdoğan ve Yıldırım, helikopterle Aliağa ilçesine hareket etti. Devletin zirvesi burada Türkiye’nin ilk LNG santralinin açılışını yaptıktan sonra Sütaş Üretim Tesisleri'nin açılışı için Tire ilçesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yeni ulaşım imkanlarına ihtiyaç var. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle İZBAN’ı tamamladık, Torbalı’ya kadar uzattık, Selçuk’a kadar devam ediyor. Proje çok, vaktinizi almak istemiyorum. Aynı zamanda Ankara İzmir hızlı tren de tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’nin önü açıktır, inşallah bölgede oyun kuran ülkelerin başında yer almaya devam edecek. Etkin politikasıyla ve kararlı duruşuyla bölgemizdeki dostlukları artıran, düşmanlıkları azaltan politikasıyla gelecek güzel günlerin inşasında başrolü oynayacaktır diyorum ve bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

"Açılışını yaptığımız etki limanı yüzer LNG depolama terminaliyle, Egegaz projesinin şehrimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, firmalarımıza, mühendisinden işçisine kadar her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Alternatif enerji kaynaklarını harekete geçiriyoruz. Doğalgaz en önemli enerji kaynağı grubundadır. Doğalgazda kaynak çeşitliliğine gitmesi şart. Hacmi küçültülmüş hali olan LNG önemli bir imkandır. Türkiye ithalatında 8. sırada bulunuyor. Yaklaşık 10 yıldır faaliyette olan tesislerini hizmete aldığımız Egegaz’a ilave olarak yeni şirketlerin de LNG konusunda yatırım hazırlığında olduğunu biliyorum. Doğalgazda ne kadar arz çeşitliliği sağlarsak kendimizi o kadar güvende hissedeceğiz. Üretime dayalı sektörlerle değerlendirince birbirini destekleyen alanlar.

"Birisi istikrar, diğeri güven"

"Türkiye’nin geçtiğimiz 14 yılı tarihinin en çarpıcı başarı hikayesidir. İki unsuru var. Birisi istikrar, birisi güven… Son yıllarda artan saldırılar hep bu güven iklimine yöneliktir. Bu oyunlara hiçbir zaman gelmeyeceğiz. Son 3,5 yıldır kesintisiz bir şekilde sosyal çalkantıdan teröre, ekonomik krizden bölgesel çatışmalara kadar her türlü yol denendiği halde kalkınma gündemimizden asla şaşmadık.

"Salı günü Avrasya Tüneli’nin açılışını gerçekleştirdim. Cumhuriyet tarihine bakınca Asya’dan Avrupa’ya iki geçiş vardı. Biz 14 yıla 3 geçiş sığdırdık. Bu aşk meselesi. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Paranız olunca yaparsınız, olmayınca yine yaparsınız. Verdiğimiz güvenle bu üç yatırımda da para vermedik.

"Bak çayı hazırla 5 dakika sonra oradayım"

"Vakit nakittir diyorsunuz ya, işte budur. Eğer bu olmazsa hiçbir şeyin anlamı yoktur. Bu sabah okuyorum, diyor ki arkadaşına 'Bak çayı hazırla 5 dakika sonra oradayım' diyor, şaka yapıyor sanıyor, 'Yok diyor, şaka yapmıyorum. Avrasya Tüneli’ne girdim geliyorum.'

"'Dünyayı biz mi kurtaracağız' diyor"

"Bu terör belasını da toprağa gömeceğiz. El Bab için birileri 'Dünyayı biz mi kurtaracağız' diyor. Kilis’e bomba düşünce “Neredesin hükümet?” diyorsun, gidince “Dünyayı biz mi kurtaracağız?”

Sabır, sabır, sabır, en sonunda ÖSO ile buraya girdik. El Bab hallolmak üzere, milletimizin endişesi olmasın. Bakınız daha dün yatırım bedeli 4 milyar lira olan 151 eserin açılışını sayın başbakanımız ve bakanlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Yatırımları heyecanla takip ediyor, zamanımızın el verdiği ölçüde açılışlara katılıyoruz. Şimdi inşallah pazartesi günü Kastamonu - Çankırı- Ilgaz tünelinin açılışını yapacağız. 13 kilometreye yakın. Dağları deldik ya, dağları deldik. Yani, Ferhat olursan Şirin'e gidersin. Biz Ferhat olduk, millet de Şirin. Oralardan kış mevsiminde geçmek mümkün değildir.

"İstikbali için risk alan herkese de sahip çıkacaktır"

Ülkemizi yoldan çıkarmak isteyenlere inat yatırımlarını devam ettiren iş adamlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu ülkeye güvendiniz, elinizi taşın altına koydunuz. Bu ülkede gösterdiğiniz güvenin karşılığını size verecektir. Emin olun 15 Temmuz'da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan bu millet, istikbali için risk alan herkese de sahip çıkacaktır.

Aliağa'daki açılış töreninde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yıllık 1 milyar metroküp doğalgaz depolayacak projenin ilk etabının çalışmaları başladı. İlk 3 depoyu da inşallah bu yılbaşında hizmete hazır hale getiriyoruz. Dünyanın en büyük 14. pazarı durumunda. Bakü, Tiflis, Ceyhan hattıyla Azerbaycan ve Irak petrolünü bütün Avrupaya ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz ekim Türk Akımı projesinin anlaşmasını da karşılıklı olarak imzaladık. Bu çalışmalardaki hedefimiz Türkiye’yi enerji geçiş güzergahı haline getirmek ve komşularımızın enerji ihtiyacını karşılamak.

"330 milyon yatırımla gerçekleştirilen, 6 ay içinde tamamlanan bu tesisle kara terminallerinden çok daha kısa sürede tamamlanmış bir tesis. Mevsimsel değişimlere, dalgalanmalara karşı önemli bir emniyet tedbiri olacağını ifade etmek istiyorum.

"Her iki terminalin İzmir Aliağa’da kurulmuş olması, boğazlardan tehlikeli yük geçişini azaltacak. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli gündem başlıklarından biri enerji. Güvenlikten dış politikaya kadar enerji ağırlığını hissettiriyor. İlişkileri ve gelişmeleri yönlendiriyor. Geniş bir enerji vizyonumuz var. Az önce bakanımız enerji öngörülerimizi çok detaylı bir şekilde ortaya koydu.

"İzmir bizim memleketimiz, seçim bölgemiz. İzmir’de bugün iki tane eseri uğurlu ellerinizle burada açıyoruz. Buradan sonra Tire’ye gideceğiz. Tire’de de özel sektörün çok önemli bir tesisini açmış olacağız. İzmir hayvancılığın ve tarımın da Türkiye’nin en önde gelen ilidir. "

Erdoğan, daha sonra Tire’de de şu konuşmayı yaptı:

Bugün, az önce Başbakanımızın da ifade ettiği gibi hiç endişeniz olmasın. Evvel Allah, biz bugüne kadar hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Sadece Rabbimizin karşısında rükuya ereriz. Tire, bugün gerçekten muhteşem bir eserle, inanıyorum ki farklı bir geleceğe yürüyecek. SÜTAŞ'ın Tire'deki dev tesisinin açılışını yapıyoruz şimdi de, şahsım ve milletim adına Muharrem Bey ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

Zira, inanıyorum ki SÜTAŞ'ı bundan böyle reklamlarda izlemekle kalmayacağız, reklamlarda izlerken Tire'yi de izleyeceğiz. Bu tabii önemli bir gelecek, fakat bütün bunlarla birlikte Tire'nin böyle dev bir yatırım için seçilmiş olması manidardır. Bu çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşan tüm vatandaşlarımızın emeklerinin değerlendirilmesidir. Burada emeğinin karşılığını bulmuş olması bizim için iftihar meselesidir. Son zamanlarda cereyan etmekte olan terör belasına karşı durmak var mı? Yola devam ediyor muyuz? İstedikleri kadar terör estirsinler, bu milleti bölemeyecekler. İstanbul'da bir terör oldu, şehitlerimize rahmet diliyorum. Kayseri'de terör eylemi oldu, şehitlerimize rahmet diliyorum. Rusya Büyükelçisi'ne bir suikast düzenlendi, rahmet diliyorum. Bütün bunlara rağmen bakınız El Bab'da yine aynı şekilde 16 şehidimiz var, Allah onlara rahmet eylesin. Biz bir ölürüz bin diriliriz. İşte El Bab'da ne oldu bini aşkın DEAŞ'lı orada öldürüldü. Şimdi bazıları akıl veriyor, "Bizim Suriye'de ne işimiz var, biz mi kurtaracağız?" diyor. Bizim dünyayı kurtarmak gibi bir derdimiz var, benim Kilisime, Gaziantepime saldıranlarla hesabım var. Kardeşlerim, bunlar ne akılsız adam var ya, 56 vatandaş benim kardeşlerimi şehit ediyor, bunlar ne işimiz var diyor. Ve biz sabır, sabır, sabır dedik en sonunda girmek zorunda kaldık. El Bab'a kadar inmiş vaziyetteyiz, silahlı kuvvetlerimiz ÖSO ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Diplomatik yanının da olmadığını kim söylüyor sana? Biz koalisyon güçleriyle beraberiz, Rusya ile, İran ile aynı şekilde. Bütün bunlarla görüşmek suretiyle bir taraftan da bunu yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceğiz, bize dokunan hesabını iyi yapsın. Canımız acıyor, ama onlara da gereğini yaparız. Kardeşlerim sizleri çok daha fazla meşgul etmeyeceğim.