Erdoğan Rusya'ya gidiyor, Putin'le ana gündem Suriye

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Moskova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Başbakan Erdoğan, 18 Temmuz'daki Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek.

Ümit Çetin'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Erdoğan'ın günübirlik Rusya ziyaretinin ana gündem maddesi Suriye olacak. Görüşmelerde Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesi de gündeme gelecek ve Rusya'nın elindeki radar verileri istenecek. Rusya daha önce elinde Türk keşif uçağının düşürülmesiyle ilgili radar verileri olduğunu açıklamıştı.

Başbakan Erdoğan bugün ayrıca Putin'i telefonla arayarak, Rusya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.