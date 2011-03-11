-ERDOĞAN RUSYA'YA GİDECEK ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 12 Mayıs 2010'da kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı dolayısıyla 15-17 Mart'ta bu ülkeye ziyaret gerçekleştirecek. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Moskova ve Kazan kentlerini kapsayacak ziyaret sırasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve Başbakan Vladimir Putin ile görüşmelerde bulunacak. Medvedev ile Üst Düzey İşbirliği Konseyi ikinci toplantısına başkanlık edecek Erdoğan, Türk-Rus İş Forumu'na da hitap edecek. Açıklamaya göre Erdoğan, ziyaret çerçevesinde 16 Mart akşamı Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a geçecek ve çeşitli temaslar gerçekleştirecek. TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nın 90. yıl dönümünde gerçekleşecek ziyaretlerin ardından Erdoğan, 17 Mart'ta yurda dönecek.