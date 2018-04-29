Erdoğan: Rusya ile S-400 imzaları atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile NATO arasında gerilime neden olan S-400 füzelerinin satın alımıyla ilgili Rusya'yla imzaların atıldığını açıkladı.

Nisan ayında, dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, füzelerle ilgili Rusya ile anlaşma konusunda nihai aşamaya gelindiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AKP'nin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "İnşallah S-400 füzelerini ülkemizde göreceğiz" dedi:

"S-400'ler neden gerilme neden olsun? Bir ülke kendi güvenliğine yönelik en ideal arayışı yapmak durumundadır.

"Biz yıllardır ABD ile bu tür şeylerde istediğimizi yapamıyorsak arayış içinde olmak durumundayız. Ve bunlar arayışın bir ürünüdür. İşte NATO. Yıllardır NATO ülkesi olan Yunanistan S-300'leri kullanıyor. Neden rahatsız oluyorlar?

"Biz şu anda Rusya Federasyonu ile bu konuyla ilgili adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400 füzelerini ülkemizde göreceğiz. Ve bunları ortak üretimle de süreci işleteceğiz".

Türkiye 2015'te, Çin'in kazandığı bir uzun menzilli füze ihalesini iptal etmişti.

3 milyar 400 milyon dolar tutarındaki bu anlaşma, Türkiye tarihinin en büyük savunma ihalesiydi ve ABD ile diğer NATO üyesi ülkeleri endişelendirmişti.

Türkiye daha sonra kendi füze sistemini geliştirmeyi düşündüğünü açıklamış fakat sonra Rusya'dan S-400 füzeleri alımı konusu gündeme gelmişti.

Bu, ABD ve NATO'nun eleştirilerine neden olmuştu.