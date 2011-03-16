-ERDOĞAN RUSYA BAŞBAKANI PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ MOSKOVA (A.A) - 16.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile görüştü. Beyaz Ev'de gerçekleşen görüşme, toplam 2 saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin bir saati heyetler arasında, bir saat 20 dakikası ise Erdoğan ile Putin arasında baş başa gerçekleşti. Başbakan Erdoğan 3 günlük bir çalışma ziyareti için geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'daki temaslarını tamamlayarak Tataristan'ın başkenti Kazan'a hareket etti. Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyeti Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Aydın Sezgin ve Rus yetkililer uğurladı.