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Politika

ERDOĞAN RUSYA BAŞBAKANI PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ MOSKOVA (A.A)

16 Mart 2011 22:27

-ERDOĞAN RUSYA BAŞBAKANI PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ MOSKOVA (A.A) - 16.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile görüştü.  Beyaz Ev'de gerçekleşen görüşme, toplam 2 saat 20 dakika sürdü.  Görüşmenin bir saati heyetler arasında, bir saat 20 dakikası ise Erdoğan ile Putin arasında baş başa gerçekleşti. Başbakan Erdoğan 3 günlük bir çalışma ziyareti için geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'daki temaslarını tamamlayarak Tataristan'ın başkenti Kazan'a hareket etti. Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyeti Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Aydın Sezgin ve Rus yetkililer uğurladı.

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