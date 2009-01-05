Erdoğan 'resmi 'laiklikten' memnun

Partisi AKP, ‘laiklik karşıtı odak olmak’tan ceza alan Erdoğan, ilk kez ‘laiklik ilkesine Anayasa’daki şekliyle sahip çıkalım’ çağrısı yaptı.



Anayasa Mahkemesi’ne açılan davada partisi AKP’nin ‘laiklik karşıtı odak’ olduğuna hükmedilen Başbakan Tayyip Erdoğan, ilk kez ‘Anayasa’daki biçimiyle laiklik’ anlayışına sahip çıkmak gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa‘nın 2. maddesinde yer alan ‘değiştirilemez ilkeleri’ sıralayan Erdoğan, “Cumhuriyetimize de demokrasimize de laiklik anlayışına da sosyal devlete de hukuk devleti anlayışına da Anayasa’da ifadesini bulduğu şekliyle, ruhuyla sahip çıkmalıyız” dedi.



Anayasa’da yer alan laiklik tanımı daha önce muhafazakâr kesimde birçok kez tartışmaya açılmıştı. AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç da TBMM Başkanlığı yaptığı dönemde ‘laiklik ilkesinin tanımlanmaya muhtaç olduğunu’ söylemişti. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açılan davada ‘AKP’nin laiklik karşıtı odak haline geldiğine’ hükmedilince Erdoğan’ın rafa kaldırdığı yeni Anayasa taslağı tartışılırken de ‘laiklik’ ilkesi gündeme gelmişti.



Dün, Antalya Adliyesi yeni hizmet binasının açılışını yapan Erdoğan’ın gündeminde ‘Anayasal laiklik ilkesi vardı. “Amacımız, cumhuriyetimizi 2023 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak, daha ileri noktalara taşımak” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “İnsanların huzur ve mutluluğunu yalnızca alım gücünü yükselterek sağlamak mümkün değildir. Bir ülkede demokratik değerler yükselmemişse, bir ülkenin adalet terazisindeki denge sağlanmamışsa, orada ekonomik siyasi ve sosyal yaralarının tümüyle sarılmasına imkân yoktur. Adaleti, insan haklarını, özgürlükleri hiçe sayan ülkeler toplumsal çöküşün eşiğine geldi.”



Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’da demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlandığına dikkat çeken Başbakan Erdoğan, “Bunun herhangi bir tanesini bir tarafa koyamazsınız. Bir tanesi eksik olursa Türkiye Cumhuriyeti devleti noksan olur. İşte o mükemmel devlet anlayışla, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olmanın özellikleriyle ülkemizi inşa etmenin gayreti içindeyiz. Devletin mutlak temel niteliğini asla birbirinden ayırmayacağız. Dört temel nitelik birbirini tamamlayan özelliklere sahip. Bunlardan birini ötekine feda edemeyiz, öncelik sıralamasına gidemeyiz” diye konuştu.



Bu nedenden dolayı Cumhuriyetin temel değerlerini her türlü sosyal ve siyasi tartışmanın üzerinde tutmak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Cumhuriyetimize de demokrasimize de laiklik anlayışına da sosyal devlete de hukuk devleti anlayışına da Anayasa’da ifadesini bulduğu şekliyle, ruhuyla sahip çıkmalıyız” dedi.